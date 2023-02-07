«Жизнь оборвалась в бою»: свердловчанин из батальона «Ахмат» погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Александр уже с первых дней стремился попасть на спецоперацию. Он попал в ряды армии в мае 2022 года. Он вступил добровольцем в батальон «Ахмат». Александр прошел обучение и боевое слаживание, а затем был отправлен в зону боевых действий. Боец получил орден Чеченской республики «Ахмат-Спецназ» за мужество и героизм. Погиб молодой человек 21 января 2023 года в бою от вражеских пуль, сообщили в администрации Каменска-Уральского.
Александр является жителем Каменска-Уральского. Срочную службу он проходил на флоте. До спецоперации трудился в строительной сфере.
Администрация города приносит соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним состоится 8 февраля в 12:00 на Аллее Славы. Похоронен мужчина будет на Волковском кладбище с воинскими почестями.