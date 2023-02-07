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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

«Жизнь оборвалась в бою»: свердловчанин из батальона «Ахмат» погиб на СВО

7 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского из батальона «Ахмат» погиб на СВО

30-летний житель Каменска-Уральского Александр Анисимов погиб в ходе специальной военной операции. Он скончался в бою на территории Луганской Народной Республики, сообщили в администрации города.

Александр уже с первых дней стремился попасть на спецоперацию. Он попал в ряды армии в мае 2022 года. Он вступил добровольцем в батальон «Ахмат». Александр прошел обучение и боевое слаживание, а затем был отправлен в зону боевых действий. Боец получил орден Чеченской республики «Ахмат-Спецназ» за мужество и героизм. Погиб молодой человек 21 января 2023 года в бою от вражеских пуль, сообщили в администрации Каменска-Уральского.

Александр является жителем Каменска-Уральского. Срочную службу он проходил на флоте. До спецоперации трудился в строительной сфере.

Администрация города приносит соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с ним состоится 8 февраля в 12:00 на Аллее Славы. Похоронен мужчина будет на Волковском кладбище с воинскими почестями.

Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым пройдет в Нижнем Тагиле 8 февраля
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