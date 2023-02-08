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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети

8 февраля 2023, 07:02
Фото: Midjourney
Тагильчанин по версии нейросети

Нейросеть сгенерировала среднестатистического мужчину из Нижнего Тагила

Нейросеть Midjourney изобразила среднестатистического мужчину из Нижнего Тагила. Результаты работы искусственного интеллекта — в материале TagilCity.ru.

Среднестатистический житель Нижнего Тагила — это 37-летний работающий мужчина. Информацию о базовых характеристиках тагильчанина мы взяли из данных переписи населения. В дальнейшем именно такую комбинацию слов мы предоставили нейросети Midjourney для генерации изображения.

Мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети

Кстати, мы не вводили тэгов про погоду, но нейросеть сама решила практически на всех изображениях одеть брутальных тагильчан в теплую одежду и на фоне разместить зимние пейзажи.

Мужчина из Нижнего Тагила по версии Midjourney
Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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Обстановка вокруг героев вышла специфичная: один мужчина словно работник стройки — в штукатурке и недостроенном здании.

Тагильчанин, сгенерированный нейросетью

Другой сидит за столом, словно в питейном заведении.

Мужчина из Нижнего Тагила за столом. Так его увидела нейросеть

Также настроение персонажей мы никак не обозначили, однако все отчего-то получились грустными, мрачными. Кого-нибудь напоминают такие работяги? Как думаете, отчего они грустят? Возможно, от напряженного графика, производственных травм и тяжелых ночных смен. На УВЗ в Нижнем Тагиле, к примеру, недавно заявили о нехватке квалифицированных кадров.

Исполнительный директор Рощупкин заявил о нехватке кадров на УВЗ в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Завод#ЕВРАЗ НТМК#УВЗ#Нейросеть#Свободное время#Город#Эксклюзив
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