Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети

Также настроение персонажей мы никак не обозначили, однако все отчего-то получились грустными, мрачными. Кого-нибудь напоминают такие работяги? Как думаете, отчего они грустят? Возможно, от напряженного графика, производственных травм и тяжелых ночных смен. На УВЗ в Нижнем Тагиле, к примеру, недавно заявили о нехватке квалифицированных кадров.