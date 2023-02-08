Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Среднестатистический житель Нижнего Тагила — это 37-летний работающий мужчина. Информацию о базовых характеристиках тагильчанина мы взяли из данных переписи населения. В дальнейшем именно такую комбинацию слов мы предоставили нейросети Midjourney для генерации изображения.
Кстати, мы не вводили тэгов про погоду, но нейросеть сама решила практически на всех изображениях одеть брутальных тагильчан в теплую одежду и на фоне разместить зимние пейзажи.
Обстановка вокруг героев вышла специфичная: один мужчина словно работник стройки — в штукатурке и недостроенном здании.
Другой сидит за столом, словно в питейном заведении.
Также настроение персонажей мы никак не обозначили, однако все отчего-то получились грустными, мрачными. Кого-нибудь напоминают такие работяги? Как думаете, отчего они грустят? Возможно, от напряженного графика, производственных травм и тяжелых ночных смен. На УВЗ в Нижнем Тагиле, к примеру, недавно заявили о нехватке квалифицированных кадров.