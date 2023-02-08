Детский сад чуть не сгорел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 08:41. По прибытии спасатели выяснили, что в садике случилось короткое замыкание проводки. Находился очаг на втором этаже помещения группы. Однако последующего горения не случилось, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Там уточнили, что до прибытия пожарных все успели эвакуироваться. Персонал помог выйти на улицу 17 детям. К месту произошедшего были направлены 3 автомобиля, а также 14 человек личного состава.