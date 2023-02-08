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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Детский сад чуть не сгорел в Екатеринбурге

8 февраля 2023, 06:07
Фото: 1MI

Детский сад эвакуирован в Екатеринбурге из-за задымления

Эвакуация прошла в детском саду №55 на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге 8 февраля 2023 года. Причиной стало задымление.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 08:41. По прибытии спасатели выяснили, что в садике случилось короткое замыкание проводки. Находился очаг на втором этаже помещения группы. Однако последующего горения не случилось, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Там уточнили, что до прибытия пожарных все успели эвакуироваться. Персонал помог выйти на улицу 17 детям. К месту произошедшего были направлены 3 автомобиля, а также 14 человек личного состава.

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#Ирина Кирилова#Дети#Десткий сал#Воспитатель#Пожар#Эвакуация#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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