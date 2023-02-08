Детский сад чуть не сгорел в Екатеринбурге

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 08:41. По прибытии спасатели выяснили, что в садике случилось короткое замыкание проводки. Находился очаг на втором этаже помещения группы. Однако последующего горения не случилось, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.