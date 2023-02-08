Директор УК не выплатил 5 млн рублей зарплаты своим сотрудникам

Напомним, теперь управляющие компании для многоквартирных домов в Нижнем Тагиле будет выбирать специальная комиссия. Она была создана, чтобы подводить итоги и определять победителя. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция.