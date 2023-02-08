Директор УК не выплатил 5 млн рублей зарплаты своим сотрудникам

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Задолженность появилась в период с июня по ноябрь 2022 года. Прокуратура приняла меры по восстановлению трудовых прав работников. В частности, было внесено представление об устранении нарушений и направлено исковое заявление в суд.
Также материалы дела были направлены в следственные органы. В результате СК возбудил уголовное дело по статье за невыплату зарплаты. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, теперь управляющие компании для многоквартирных домов в Нижнем Тагиле будет выбирать специальная комиссия. Она была создана, чтобы подводить итоги и определять победителя. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция.