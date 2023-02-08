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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Директор УК не выплатил 5 млн рублей зарплаты своим сотрудникам

8 февраля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Управляющая компания «УК Восточная» в Нижнем Тагиле не выплатила 5 миллионов рублей заработной платы 31 сотруднику. Факт вскрылся во время проверки прокуратуры.

Задолженность появилась в период с июня по ноябрь 2022 года. Прокуратура приняла меры по восстановлению трудовых прав работников. В частности, было внесено представление об устранении нарушений и направлено исковое заявление в суд.

Также материалы дела были направлены в следственные органы. В результате СК возбудил уголовное дело по статье за невыплату зарплаты. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, теперь управляющие компании для многоквартирных домов в Нижнем Тагиле будет выбирать специальная комиссия. Она была создана, чтобы подводить итоги и определять победителя. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция.

Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия
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#Ирина Кирилова#Управляющая компания#Суд#Иск#Уголовное дело#Криминал#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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