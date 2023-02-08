Два водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после падения

Согласно документам Тагилстроевского суда, 11 августа едущая в автобусе №33 пассажирка встала с сидения и подошла к водителю, чтобы сообщить о намерении выйти на остановке «Камень». Внезапно водитель резко затормозил и ее отбросило назад. В результате она упала, ударившись левым боком о сиденье. Ночью пострадавшая почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее травма была признана как вред здоровью средней тяжести.