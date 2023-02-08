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Два водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после падения

8 февраля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Водители автобусов № 58 и № 33 в Нижнем Тагиле оштрафованы каждый на четыре тысячи рублей за падение пассажиров в салоне общественного транспорта.

Согласно документам Тагилстроевского суда, 11 августа едущая в автобусе №33 пассажирка встала с сидения и подошла к водителю, чтобы сообщить о намерении выйти на остановке «Камень». Внезапно водитель резко затормозил и ее отбросило назад. В результате она упала, ударившись левым боком о сиденье. Ночью пострадавшая почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Ее травма была признана как вред здоровью средней тяжести.

Водитель вину в суде признал. В итоге ему был назначен административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

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Второй случай с падением пассажира произошел 1 сентября в автобусе № 58, который следует от поселка Северный до вокзала. Водитель резко затормозил при повороте на улицу Товарный двор, в результате чего в салоне автобуса упала пассажирка, стукнувшись зубами о поручни.

Здесь водитель также признал свою вину, пояснив, что экстренное торможение применил из-за подрезавшего его автомобиля. Пострадавшей пассажирке он оказал первую помощь, отвез в больницу, а после возместил ущерб в размере 10 тысяч рублей.

В этом случае водитель также получил административное наказание в виде штрафа четыре тысячи рублей.

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#Анна Григорьева#Автобус#Травма#Падение#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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