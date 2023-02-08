Двое студентов устроили переполох в общежитии колледжа в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижнем Тагиле пенсионерка зарабатывала на оплату коммунальных услуг и кредиты при помощи продажи наркотиков. Найти ее удалось после того, как в районе Лебяжки полицейские задержали мужчину с запрещенными веществами. Он признался, что приобрел наркотики для употребления, а также назвал продавца.