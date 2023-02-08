Двое студентов устроили переполох в общежитии колледжа в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Двое неадекватных молодых парней валялись и извивались в диких кульбитах на полу в собственной рвоте и испражнениях при этом издавая непонятные нечленораздельные звуки. По всей видимости, молодые люди совершенно не контролировали себя и не понимали что с ними происходит, — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».
На место происшествия была вызвана полиция. Правоохранители провели проверку. По результатам действий полицейских было возбуждено уголовное дело за нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Нижнем Тагиле пенсионерка зарабатывала на оплату коммунальных услуг и кредиты при помощи продажи наркотиков. Найти ее удалось после того, как в районе Лебяжки полицейские задержали мужчину с запрещенными веществами. Он признался, что приобрел наркотики для употребления, а также назвал продавца.