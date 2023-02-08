Гендиректор "Торпедо" рассказал о ситуации с новым контрактом Ларионова

По словам генерального директора нижегородцев Александра Харламова, сына легендарного хоккеиста Валерия Харламова, контракт со специалистом пока не продлен, но этот момент является чисто техническим, поскольку его работа устраивает всех, и сам тренер чувствует себя комфортно,