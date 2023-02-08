Гендиректор "Торпедо" рассказал о ситуации с новым контрактом Ларионова

Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Metaratings.
По словам генерального директора нижегородцев Александра Харламова, сына легендарного хоккеиста Валерия Харламова, контракт со специалистом пока не продлен, но этот момент является чисто техническим, поскольку его работа устраивает всех, и сам тренер чувствует себя комфортно,
Добавим, что Ларионов впервые работает главным тренером во взрослой команде КХЛ. С ним в текущем сезоне "Торпедо" уже добралось до второй строчки в турнирной таблице Западной конференции и гарантировало себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.