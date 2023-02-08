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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Гимнастка из Нижнего Тагила победила на первенстве УрФО

8 февраля 2023, 09:55
Фото: 1MI
Гимнастка из Нижнего Тагила стала победительницей на первенстве Уральского федерального округа.

Соревнования по художественной гимнастике прошло в Екатеринбурге. Спортсменка Олеся Вернигор завоевала золото в индивидуальной программе и в командном зачете в составе сборной региона. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Занятия юная спортсменка посещает в школе олимпийского резерва №3 имени А. Лопатина. Ее тренируют Дина Корюкова и Мария Уймина.

Ранее в Нижнем Тагиле были выбраны лучшие конькобежцы разных возрастов. На стадионе «Юность» в пятый раз состоялись забеги на коньках. Всего в соревнованиях поучаствовало около 300 человек в шести возрастных группах.

Лучших конькобежцев разных возрастов выбрали в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спорт#Золото#Победа#Гимнастка
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