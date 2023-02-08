Гимнастка из Нижнего Тагила победила на первенстве УрФО

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Соревнования по художественной гимнастике прошло в Екатеринбурге. Спортсменка Олеся Вернигор завоевала золото в индивидуальной программе и в командном зачете в составе сборной региона. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Занятия юная спортсменка посещает в школе олимпийского резерва №3 имени А. Лопатина. Ее тренируют Дина Корюкова и Мария Уймина.
Ранее в Нижнем Тагиле были выбраны лучшие конькобежцы разных возрастов. На стадионе «Юность» в пятый раз состоялись забеги на коньках. Всего в соревнованиях поучаствовало около 300 человек в шести возрастных группах.