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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Искусственный интеллект изобразил Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК наказан за бензапирен

8 февраля 2023, 15:28
Фото: TagilCity.ru
Искусственный интеллект изобразил Нижний Тагил, а ЕВРАЗ получил предостережение за бензапирен. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 февраля.

Нейросеть Midjourney сгенерировала виды Нижнего Тагила. Искусственный интеллект видит город промышленным, холодным и мрачным. Также нейросеть изобразила портреты местных жителей и жительниц (среднестатистический мужчина и женщина), а также студентов.

Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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О конфликте Юлии Киприяновой и ее бывшем молодом человеке Александре Елисееве, которого девушка обвиняет в преследованиях и порче имущества, расскажут в шоу «Мужское и женское» на Первом канале. Они поучаствовали в съемках.

Историю с преследованием и угрозами жительницы Тагила покажут на Первом канале
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В октябре 2022 года среднемесячная концентрация бензапирена на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле составила 13,8 ПДК. Узнав об этом, сотрудники Росприроднадзора провели на ЕВРАЗ НТМК внеплановую проверку. В результате предприятию выдали предостережение.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
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Водителей автобусов №58 и №33 в Нижнем Тагиле оштрафовали на четыре тысячи рублей каждого. Причиной послужило падение пассажиров в салоне. Так, одна из пассажиров при резком торможении ударилась боком о сидение.

Два водителя автобусов в Нижнем Тагиле оштрафованы за травмы пассажиров после падения
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В Нижнем Тагиле состоялись похороны Дмитрия Журавлева, который в конце января погиб на СВО. На похороны пришли около 50 человек. Его ранили 21 января и уже 22-го он скончался.

В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым
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Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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