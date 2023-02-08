Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Нейросеть Midjourney сгенерировала виды Нижнего Тагила. Искусственный интеллект видит город промышленным, холодным и мрачным. Также нейросеть изобразила портреты местных жителей и жительниц (среднестатистический мужчина и женщина), а также студентов.
О конфликте Юлии Киприяновой и ее бывшем молодом человеке Александре Елисееве, которого девушка обвиняет в преследованиях и порче имущества, расскажут в шоу «Мужское и женское» на Первом канале. Они поучаствовали в съемках.
В октябре 2022 года среднемесячная концентрация бензапирена на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле составила 13,8 ПДК. Узнав об этом, сотрудники Росприроднадзора провели на ЕВРАЗ НТМК внеплановую проверку. В результате предприятию выдали предостережение.
Водителей автобусов №58 и №33 в Нижнем Тагиле оштрафовали на четыре тысячи рублей каждого. Причиной послужило падение пассажиров в салоне. Так, одна из пассажиров при резком торможении ударилась боком о сидение.
В Нижнем Тагиле состоялись похороны Дмитрия Журавлева, который в конце января погиб на СВО. На похороны пришли около 50 человек. Его ранили 21 января и уже 22-го он скончался.