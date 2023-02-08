Историю с преследованием и угрозами жительницы Тагила покажут на Первом канале

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
После того, как Юлия рассказала журналисту TagilCity.ru свою историю взаимоотношений с теперь уже бывшим партнером Александром Елисеевым, ее позвали на съемки программы «Мужское и женское», которая выходит на Первом канале. Героем передачи также стал и Александр. Дата выхода программы пока неизвестна.
Съемки закончились. Мы едем с программы домой, — рассказала Юлия TagilCity.ru 7 февраля.
По словам тагильчанки, ведущие программы Александр Гордон и Юлия Барановская не поверили ее версии развития событий, обвинив во вранье и жажде хайпа.
Кроме полиграфа, который я прошла, мне никто не поверил. Я оказалась врушкой и хайповщицей, которая приехала в столицу за славой. Только вот вся слава досталась Александру, чему он безмерно рад, — написал Юлия Киприянова на своей странице в ВК.
Также она считает, что Александр использовал актеров для аргументов в пользу своей позиции:
Я благодарна данной ситуации за опыт. Больше мне помогать не нужно. Все помогли, от мужчин, которых тронула моя история, до прекрасных актеров Александра, которые активно делятся в сторис, что приехали на съемки шоу и им прописывают реплики.
Юлия обвиняет Александра в преследовании после разрыва отношений. По словам девушки, он провоцировал ДТП с участием ее автомобиля, портил его, царапая краску и ломая зеркала, а также несколько раз разбивал ее телефон. На все заявления тагильчанки из полиции пока только приходят отказы в возбуждении дела. Единственное, что Юлии удалось добиться, это штрафа в размере 5 тысяч рублей за побои, которые ей нанес Александр. Он же в свою очередь заявляет, что девушка врет и отрицает преследования и угрозы в ее адрес.
После того, как TagilCity.ru осветил данную ситуацию, журналистам редакции стали поступать сообщения и звонки от Александра с высказыванием недовольства. Однако конкретных требований к редакции он не озвучивает.
Сейчас два последних дела о испорченной машине Юлии находятся под личным контролем начальника полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.