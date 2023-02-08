Историю с преследованием и угрозами жительницы Тагила покажут на Первом канале

Юлия обвиняет Александра в преследовании после разрыва отношений. По словам девушки, он провоцировал ДТП с участием ее автомобиля, портил его, царапая краску и ломая зеркала, а также несколько раз разбивал ее телефон. На все заявления тагильчанки из полиции пока только приходят отказы в возбуждении дела. Единственное, что Юлии удалось добиться, это штрафа в размере 5 тысяч рублей за побои, которые ей нанес Александр. Он же в свою очередь заявляет, что девушка врет и отрицает преследования и угрозы в ее адрес.