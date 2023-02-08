Киоск «Тагилхлеба» обокрали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По словам очевидцев, грабители – несовершеннолетние. Об этом сообщает подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Ограбленная торговая точка находится на улице Зари, в районе конечной остановки трамваев.
Судя потому, что касса валялась на полу торговой точки, целью и добычей злоумышленников стали деньги, - написали очевидцы.
Известно, что на месте работали полицейские. В отделении полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка.