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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Киоск «Тагилхлеба» обокрали в Нижнем Тагиле

8 февраля 2023, 09:27
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Дзержинском районе Нижнего Тагила в ночь с 7 на 8 неизвестные ограбили киоск «Тагилхлеба». ЧП произошло примерно в 2 часа ночи.

По словам очевидцев, грабители – несовершеннолетние. Об этом сообщает подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Ограбленная торговая точка находится на улице Зари, в районе конечной остановки трамваев.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Судя потому, что касса валялась на полу торговой точки, целью и добычей злоумышленников стали деньги, - написали очевидцы.

Известно, что на месте работали полицейские. В отделении полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организована проверка.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Киоск#Торговая точка#Ограбление#Воры#Подростки#Происшествия
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