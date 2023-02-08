«МРСК Урала» оштрафовано на 2 млн рублей за нарушение сроков подключения света

В свердловском УФАС пояснили, что у «МРСК Урала» было шесть месяцев на исполнение возложенных обязательств. То есть, у гражданина не позднее данного срока должен был появиться свет. После того, как административное дело было возбуждено, электроэнергия была проведена жителю Березовского.