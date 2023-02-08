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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

«МРСК Урала» оштрафовано на 2 млн рублей за нарушение сроков подключения света

8 февраля 2023, 13:56
Фото: 1MI
ОАО «МРСК Урала» в Свердловской области получило три административных штрафа на сумму 2 миллиона рублей в конце января 2023 года. Все они выписаны за нарушение сроков подключения к электрическим сетям.

Однако выплатила компания всего один миллион, так как успело уложиться в 20-дневный срок, когда можно погасить штрафы в размере 50%.

В свердловском УФАС пояснили, что у «МРСК Урала» было шесть месяцев на исполнение возложенных обязательств. То есть, у гражданина не позднее данного срока должен был появиться свет. После того, как административное дело было возбуждено, электроэнергия была проведена жителю Березовского.

Для защиты прав еще одного жителя Березовского внесено представление. Компания должна до конца февраля рассмотреть его и направить заявителю информацию с точной датой, когда он сможет подключиться к электричеству.

Кроме того, электричеством обеспечен еще один житель Березовского.

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#Ирина Кирилова#УФАС#Штраф#Компания#Электричество#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область
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