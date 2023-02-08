TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила

8 февраля 2023, 07:35
Нейросеть сгенерировала ребенка из Нижнего Тагила
Какие они — юные тагильчане? Нейросеть сгенерировала изображения маленьких жителей Нижнего Тагила. Уникальные изображения — в материале TagilCity.ru.

Нейросеть сгенерировала юных тагильчан, воспитанников детских садов. По мнению нейросети, мальчики Нижнего Тагила выглядят так:

Дети из Нижнего Тагила, сгенерированные нейросетью Midjourney

По мнению нейросети, в детские сады ходят голубоглазые ребята, немного грустные. Видимо, в ожидании родителей.

Нейросеть сгенерировала детсадовца Нижнего Тагила
Нейросеть сгенерировала детсадовца Нижнего Тагила

Из радостей у тагильских детей — компот и солнце за окном. Кстати, это мы попросили нагенерировать солнце.

Нейросеть сгенерировала детсадовца Нижнего Тагила

А так выглядят девочки из детских садов. Тоже немного задумчивые, большеглазые и тепло одетые. 

Нейросеть сгенерировала воспитанницу детского сада Нижнего Тагила
Нейросеть сгенерировала воспитанницу детского сада Нижнего Тагила
Нейросеть сгенерировала воспитанницу детского сада Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Дети#Нейросеть#Психолог#Психология#Свободное время#Общество#Эксклюзив#Юлия Степанова
Подпишитесь
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Вчера, 12:04
Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:59
Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:39
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не ведет учет отбросов на шлакоотвалах с 2014 года
Сегодня, 05:17
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Вчера, 10:27
Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области
Сегодня, 05:15