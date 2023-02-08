Нейросеть сгенерировала дошкольников из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Нейросеть сгенерировала юных тагильчан, воспитанников детских садов. По мнению нейросети, мальчики Нижнего Тагила выглядят так:
По мнению нейросети, в детские сады ходят голубоглазые ребята, немного грустные. Видимо, в ожидании родителей.
Из радостей у тагильских детей — компот и солнце за окном. Кстати, это мы попросили нагенерировать солнце.
А так выглядят девочки из детских садов. Тоже немного задумчивые, большеглазые и тепло одетые.