Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Мы попросили нейросеть Midjourney показать виды Нижнего Тагила. Напомним, нейросеть генерирует изображения по запросу, составленному на английском языке.
Помимо названия города, мы дали искусственному интеллекту вводные данные из актуальной повестки: промышленная зона и выбросы. Результаты оказались ожидаемо хмурыми и немного депрессивными.
По мрачному пейзажу в сторону завода бредут, по всей видимости, местные жители. Холодно: на них какие-то тулупы, а вокруг морозная дымка.
Тогда мы попросили, чтобы небо на картинках было солнечное. Пейзаж стал гораздо ярче, но промышленная тематика сохранилась.
Любой тагильчанин признает в одной из этих фото родной город: промзона, снежные дороги…
Особенно подходят сгенерированные изображения под последние новости о экологически неблагоприятных днях НМУ с 3 по 7 февраля, когда смог из выбросов опустился на Нижний Тагил.
Реальные кадры практически не отличаются от искусственно созданных.