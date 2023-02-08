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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила

8 февраля 2023, 06:48
Фото: TagilCity.ru
Нейросеть создала виды Нижнего Тагила
Нейросеть Midjourney сгенерировала пейзажи Нижнего Тагила. Искусственный интеллект изобразил уральский город холодным, немного мрачным и промышленным.

Мы попросили нейросеть Midjourney показать виды Нижнего Тагила. Напомним, нейросеть генерирует изображения по запросу, составленному на английском языке.

Помимо названия города, мы дали искусственному интеллекту вводные данные из актуальной повестки: промышленная зона и выбросы. Результаты оказались ожидаемо хмурыми и немного депрессивными.

Нижний Тагил глазами нейросети

По мрачному пейзажу в сторону завода бредут, по всей видимости, местные жители. Холодно: на них какие-то тулупы, а вокруг морозная дымка.

Жители Нижнего Тагила, сгенерированные нейросетью

Тогда мы попросили, чтобы небо на картинках было солнечное. Пейзаж стал гораздо ярче, но промышленная тематика сохранилась.

Выбросы в Нижнем Тагиле глазами нейросети

Любой тагильчанин признает в одной из этих фото родной город: промзона, снежные дороги…

Выбросы в Нижнем Тагиле по версии нейросети

Особенно подходят сгенерированные изображения под последние новости о экологически неблагоприятных днях НМУ с 3 по 7 февраля, когда смог из выбросов опустился на Нижний Тагил.

Тагильский завод на сгенерированных нейросетью картинках

Реальные кадры практически не отличаются от искусственно созданных.

Нейросеть сгенерировала солнечный пейзаж в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Нейросеть#Экология#Выбросы#Свободное время#Эксклюзив
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