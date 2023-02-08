Пенсионерка из Нижнего Тагила помогла полицейским задержать мошенника

Злоумышленники спросили с бабушки крупное финансовое вознаграждение за освобождение ее родственницы. Однако их план сорвался, так как ранее по такой же схеме пенсионерку уже обманули на два миллиона рублей. К тому же во время телефонного звонка рядом с ней находилась дочь, которая сразу почувствовала обман. Она и обратилась к правоохранителям.