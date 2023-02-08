Пенсионерка из Нижнего Тагила помогла полицейским задержать мошенника

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Мужчина должен был выполнить роль курьера в преступной схеме «Родственник попал в ДТП». В полицию поступила информация о том, что аферисты звонят бабушке и выдают себя за ее родственницу, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Злоумышленники спросили с бабушки крупное финансовое вознаграждение за освобождение ее родственницы. Однако их план сорвался, так как ранее по такой же схеме пенсионерку уже обманули на два миллиона рублей. К тому же во время телефонного звонка рядом с ней находилась дочь, которая сразу почувствовала обман. Она и обратилась к правоохранителям.
В результате полицейские оперативно приехали на место и успели задержать курьера, который приехал домой к бабушке, чтобы забрать деньги.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина помещен под стражу.