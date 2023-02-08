TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Пенсионерка из Нижнего Тагила помогла полицейским задержать мошенника

8 февраля 2023, 14:47
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу   
В Нижнем Тагиле 30-летний житель попытался обмануть на деньги пенсионерку, которую ранее уже «развели» на два миллиона рублей. Но бабушка почувствовала обман и вовремя рассказала обо всем в полицию. Подозреваемый задержан.

Мужчина должен был выполнить роль курьера в преступной схеме «Родственник попал в ДТП». В полицию поступила информация о том, что аферисты звонят бабушке и выдают себя за ее родственницу, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленники спросили с бабушки крупное финансовое вознаграждение за освобождение ее родственницы. Однако их план сорвался, так как ранее по такой же схеме пенсионерку уже обманули на два миллиона рублей. К тому же во время телефонного звонка рядом с ней находилась дочь, которая сразу почувствовала обман. Она и обратилась к правоохранителям.

В результате полицейские оперативно приехали на место и успели задержать курьера, который приехал домой к бабушке, чтобы забрать деньги.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина помещен под стражу.

Курьер телефонных мошенников задержан в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Пенсионерка#Курьер#Криминал
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
Сегодня, 06:48
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Вчера, 12:04
Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:39
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Сегодня, 09:30
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Вчера, 10:27
Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области
Сегодня, 05:15