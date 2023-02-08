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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Почти тысяча жителей села в Камышловском районе останутся без единственной аптеки

8 февраля 2023, 14:10
Фото: 1MI

Единственную аптеку в селах Камышловского района планируется закрыть

Почти тысяча жителей сел Камышловского района останутся без единственной аптеки. Гражданам сообщили, что пункт закроется 1 марта 2023 года.

Письмо с просьбой о помощи 127 жителей села Квашинское отправили депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.

По словам местных жителей, аптека работала с 1963 года. Она пользуется спросом, особенно среди людей пенсионного возраста. Ближайшая аптека располагается в 30-35 километрах в райцентре.

Люди переживают, как им теперь покупать лекарства, так как ближайший пункт находится очень далеко.

#Ирина Кирилова#Аптека#Закрытие#Помощь#Общество#Новости УрФО#Свердловская область
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