Почти тысяча жителей села в Камышловском районе останутся без единственной аптеки

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Письмо с просьбой о помощи 127 жителей села Квашинское отправили депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову.
По словам местных жителей, аптека работала с 1963 года. Она пользуется спросом, особенно среди людей пенсионного возраста. Ближайшая аптека располагается в 30-35 километрах в райцентре.
Люди переживают, как им теперь покупать лекарства, так как ближайший пункт находится очень далеко.