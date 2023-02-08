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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

После жуткого ДТП в Каменске-Уральском скончалась 19-летняя девушка

8 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI

После ДТП в Каменске-Уральском в реанимации скончалась 19-летняя девушка

В Каменске-Уральском 19-летняя девушка скончалась в отделении реанимации. Ранее она попала в ДТП, когда ехала на переднем пассажирском сидении. За рулем был ее 17-летний друг.

Девушку звали Ирина, в реанимации она пролежала менее суток. Страшная авария случилась утром 7 февраля. Предварительно известно, что ее несовершеннолетний парень взял машину друга и сел пьяным за руль и влетел в ГАЗель. Сам он серьезно не пострадал – с переломами он находится в больнице.

По данным Е1, смерть девушки наступила в 4.40. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК «Нарушение ПДД». Известно, что девушка не была пристегнута.

О виновнике ДТП известно, что в 2022 году он вернулся из колонии. Также он был дважды судим за кражу. Два года он отсидел в тюрьме. А до этого он угнал чужую машину.

А прошлом году молодой человек попал в ДТП, в котором травмировались два человека.

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