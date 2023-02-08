Правила оплаты за капремонт планируют изменить в Свердловской области

Также в проекте закона прописаны изменения сроков взноса за капремонт для новых домов. Раньше такая обязанность у собственников жилья в новостройках появлялась через три года после ввода здания в эксплуатацию. Теперь же обязанность может появиться уже через полгода. Причина – использование застройщиками некачественными материалами, которые быстро изнашиваются.