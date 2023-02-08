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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Правила оплаты за капремонт планируют изменить в Свердловской области

8 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Свердловской области создан законопроект об изменениях оплаты за капремонт. В случае его принятия, взносы придется вносить даже владельцам квартир в новостройках.

Изменения могут начать действовать с 1 марта 2023 года. Законопроект об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев. С вышеуказанной даты может быть отменено требование устанавливать размеры взносов за капремонт на три года - процедура может стать ежегодной. Минимальный размер взноса будут устанавливать не позже 1 октября, пишет 66.ru.

По правилам, если дом включен в программу капремонта, у собственников будет три, а не четыре месяца, чтобы определиться со способом формирования фонда капремонта. Этот процесс может производиться либо на специальном счете, либо на счете регионального оператора.

Также в проекте закона прописаны изменения сроков взноса за капремонт для новых домов. Раньше такая обязанность у собственников жилья в новостройках появлялась через три года после ввода здания в эксплуатацию. Теперь же обязанность может появиться уже через полгода. Причина – использование застройщиками некачественными материалами, которые быстро изнашиваются.

Обоснованность принятия закона также объясняют трудной экономической ситуацией и увеличением цен на стройматериалы. Также важность нововведений объясняется тем, что необходимо «установление обоснованного минимального размера взноса на капитальный ремонт» и чтобы на счету, на котором хранятся средства для капремонта, было больше денег для проведения ремонтов. 

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#Елена Озерова#Свердловская область#Капремонт#Законопроект#Тарифы#Экономика#Новости УрФО
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