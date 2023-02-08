Правила оплаты за капремонт планируют изменить в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Изменения могут начать действовать с 1 марта 2023 года. Законопроект об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев. С вышеуказанной даты может быть отменено требование устанавливать размеры взносов за капремонт на три года - процедура может стать ежегодной. Минимальный размер взноса будут устанавливать не позже 1 октября, пишет 66.ru.
По правилам, если дом включен в программу капремонта, у собственников будет три, а не четыре месяца, чтобы определиться со способом формирования фонда капремонта. Этот процесс может производиться либо на специальном счете, либо на счете регионального оператора.
Также в проекте закона прописаны изменения сроков взноса за капремонт для новых домов. Раньше такая обязанность у собственников жилья в новостройках появлялась через три года после ввода здания в эксплуатацию. Теперь же обязанность может появиться уже через полгода. Причина – использование застройщиками некачественными материалами, которые быстро изнашиваются.
Обоснованность принятия закона также объясняют трудной экономической ситуацией и увеличением цен на стройматериалы. Также важность нововведений объясняется тем, что необходимо «установление обоснованного минимального размера взноса на капитальный ремонт» и чтобы на счету, на котором хранятся средства для капремонта, было больше денег для проведения ремонтов.