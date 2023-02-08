Производство водки в России упало в январе 2023 года

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:23
Тогда было выпущено 4,9 миллиона декалитров. Такие данные предоставили в Росалкогольрегулировании. Выпуск коньяка при этом увеличился на 8% и составил 658,2 тысячи декалитров. В общей сложности производство спиртных напитков крепостью более 9 градусов выросло на 4,6% до 7,18 миллиона декалитров.
Винодельческие предприятия выпустили 1,6 миллиона тихих вин. Это на 45,9% выше, чем годом раньше. Впервые был превышен показатель по выпуску шампанских и игристых вин. Розлив стал выше на 35,9% и составил 827,5 тысячи декалитров.
Ликерные вина выросли с 36,7 тысячи декалитров год назад до 69,8 тысяч декалитров. Слабоалкогольной продукции стало больше на 62,1%. Ее количество составило 1,6 миллиона декалитров.
При этом с января по сентябрь 2022 года в России выросли продажи водки на 6,4% до 3,4 миллиона декалитров, пишут «Новые известия».