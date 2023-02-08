Производство водки в России упало в январе 2023 года

Тогда было выпущено 4,9 миллиона декалитров. Такие данные предоставили в Росалкогольрегулировании. Выпуск коньяка при этом увеличился на 8% и составил 658,2 тысячи декалитров. В общей сложности производство спиртных напитков крепостью более 9 градусов выросло на 4,6% до 7,18 миллиона декалитров.