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Updated Сегодня, 07:23

Производство водки в России упало в январе 2023 года

8 февраля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Российскими алкогольными предприятиями было выпущено 4,76 миллионов декалитров водки в январе 2023 года. Это на 3,6% меньше того же периода 2022 года.

Тогда было выпущено 4,9 миллиона декалитров. Такие данные предоставили в Росалкогольрегулировании. Выпуск коньяка при этом увеличился на 8% и составил 658,2 тысячи декалитров. В общей сложности производство спиртных напитков крепостью более 9 градусов выросло на 4,6% до 7,18 миллиона декалитров.

Винодельческие предприятия выпустили 1,6 миллиона тихих вин. Это на 45,9% выше, чем годом раньше. Впервые был превышен показатель по выпуску шампанских и игристых вин. Розлив стал выше на 35,9% и составил 827,5 тысячи декалитров.

Ликерные вина выросли с 36,7 тысячи декалитров год назад до 69,8 тысяч декалитров. Слабоалкогольной продукции стало больше на 62,1%. Ее количество составило 1,6 миллиона декалитров.

При этом с января по сентябрь 2022 года в России выросли продажи водки на 6,4% до 3,4 миллиона декалитров, пишут «Новые известия».

#Ирина Кирилова#Экономика#Водка#Производство#Статистика
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