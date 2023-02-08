Пункт сбора помощи для пострадавших в Турции открыт в Свердловской области

Напомним, что волны землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области. По словам заведующего обсерваторией Арти Олега Кусонского, в момент разрыва земной коры при землетрясении в Турции образовались упругие волны. Он объяснил, что это большие по выделению энергии события, которые могут несколько раз обогнуть Земной шар, пронзить его, пройдя от Турции насквозь через ядро Земли.