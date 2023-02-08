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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Пункт сбора помощи для пострадавших в Турции открыт в Свердловской области

8 февраля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Оказать помощь пострадавшим при землетрясении в Турции могут жители Свердловской области.

Сейчас туда съезжаются команды спасателей со всего мира. Екатеринбург также поможет пострадавшим. По адресу: улица Тургенева, дом 22 открыт пункт сбора помощи пострадавшим. Принести вещи можно до конца текущей недели.

Принести в пункт можно одеяла и спальные мешки, новую зимнюю обувь, свитера, шапки, шарфы, перчатки, носки, подгузники, средства гигиены, консервы, упакованную еду длительного хранения, портативные зарядные устройства, а также фонари.

Напомним, что в Турции, рядом с границей с Сирией, в ночь с 5 на 6 февраля, а также днем 6 февраля произошли крупные землетрясения. Количество жертв оценивается в уже в 5 894 человек, еще 34 810 ранены.

Напомним, что волны землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области. По словам заведующего обсерваторией Арти Олега Кусонского, в момент разрыва земной коры при землетрясении в Турции образовались упругие волны. Он объяснил, что это большие по выделению энергии события, которые могут несколько раз обогнуть Земной шар, пронзить его, пройдя от Турции насквозь через ядро Земли.

Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области
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#Свердловская область#Помощь#Турция#Землетрясение#Пункты#Одежда#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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