Пункт сбора помощи для пострадавших в Турции открыт в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Сейчас туда съезжаются команды спасателей со всего мира. Екатеринбург также поможет пострадавшим. По адресу: улица Тургенева, дом 22 открыт пункт сбора помощи пострадавшим. Принести вещи можно до конца текущей недели.
Принести в пункт можно одеяла и спальные мешки, новую зимнюю обувь, свитера, шапки, шарфы, перчатки, носки, подгузники, средства гигиены, консервы, упакованную еду длительного хранения, портативные зарядные устройства, а также фонари.
Напомним, что в Турции, рядом с границей с Сирией, в ночь с 5 на 6 февраля, а также днем 6 февраля произошли крупные землетрясения. Количество жертв оценивается в уже в 5 894 человек, еще 34 810 ранены.
Напомним, что волны землетрясения в Турции дошли и до Свердловской области. По словам заведующего обсерваторией Арти Олега Кусонского, в момент разрыва земной коры при землетрясении в Турции образовались упругие волны. Он объяснил, что это большие по выделению энергии события, которые могут несколько раз обогнуть Земной шар, пронзить его, пройдя от Турции насквозь через ядро Земли.