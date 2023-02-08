Пять тонн сомнительного сыра обнаружены в Свердловской области

Также в Россельхознадзоре отметили, что сопроводительная документация обладает признаками фальсификации и не характеризует то, что места происхождения товара благополучны. Документы не могут обеспечить прослеживаемость продукции. Маркировка продукта тоже обладает признаками фальсификации. В результате продукцию с ложной информацией о ее качестве было решено изъять.