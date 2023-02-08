Пять тонн сомнительного сыра обнаружены в Свердловской области

Posted 8 февраля 2023, 04:34
Published 8 февраля 2023, 04:34
Modified 8 февраля 2023, 04:36
Updated 8 февраля 2023, 04:36
В январе 2023 года специалисты получили информацию, что ООО «Агроальянс Екатеринбург» получило сыр. Всего его насчитывалось пять тонн. Из них одна тонна российского сыра и четыре — голландского. Происхождение продукции специалистам установить не удалось.
Установлено, что сыр поставила фантомная площадка ООО «НОРД ВЕСТ» из Санкт-Петербурга. При этом установить факт производства молочной продукции не удалось.
Также в Россельхознадзоре отметили, что сопроводительная документация обладает признаками фальсификации и не характеризует то, что места происхождения товара благополучны. Документы не могут обеспечить прослеживаемость продукции. Маркировка продукта тоже обладает признаками фальсификации. В результате продукцию с ложной информацией о ее качестве было решено изъять.
ООО «Агроальянс Екатеринбург» по данному факту получило требование о реализации продукции в соответствии с законодательством.