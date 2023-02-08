tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2023, 04:34

Published 8 февраля 2023, 04:34

Modified 8 февраля 2023, 04:36

Updated 8 февраля 2023, 04:36

Пять тонн фальсифицированного сыра забракованы в Екатеринбурге

Пять тонн сомнительного сыра обнаружены в Свердловской области

8 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI.

Пять тонн фальсифицированного сыра забракованы в Екатеринбурге

Пять тонн сыра сомнительного происхождения забракованы специалистами Россельхознадзора в Свердловской области. Продукцию планировалось реализовать в магазинах Екатеринбурга.

В январе 2023 года специалисты получили информацию, что ООО «Агроальянс Екатеринбург» получило сыр. Всего его насчитывалось пять тонн. Из них одна тонна российского сыра и четыре — голландского. Происхождение продукции специалистам установить не удалось.

Установлено, что сыр поставила фантомная площадка ООО «НОРД ВЕСТ» из Санкт-Петербурга. При этом установить факт производства молочной продукции не удалось.

Также в Россельхознадзоре отметили, что сопроводительная документация обладает признаками фальсификации и не характеризует то, что места происхождения товара благополучны. Документы не могут обеспечить прослеживаемость продукции. Маркировка продукта тоже обладает признаками фальсификации. В результате продукцию с ложной информацией о ее качестве было решено изъять.

ООО «Агроальянс Екатеринбург» по данному факту получило требование о реализации продукции в соответствии с законодательством.

Подсолнечное масло с примесями продавали в Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Продукт#Сыр#Фальсификат#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика