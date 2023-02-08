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Published Сегодня, 04:34

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Пять тонн сомнительного сыра обнаружены в Свердловской области

8 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI

Пять тонн фальсифицированного сыра забракованы в Екатеринбурге

Пять тонн сыра сомнительного происхождения забракованы специалистами Россельхознадзора в Свердловской области. Продукцию планировалось реализовать в магазинах Екатеринбурга.

В январе 2023 года специалисты получили информацию, что ООО «Агроальянс Екатеринбург» получило сыр. Всего его насчитывалось пять тонн. Из них одна тонна российского сыра и четыре — голландского. Происхождение продукции специалистам установить не удалось.

Установлено, что сыр поставила фантомная площадка ООО «НОРД ВЕСТ» из Санкт-Петербурга. При этом установить факт производства молочной продукции не удалось.

Также в Россельхознадзоре отметили, что сопроводительная документация обладает признаками фальсификации и не характеризует то, что места происхождения товара благополучны. Документы не могут обеспечить прослеживаемость продукции. Маркировка продукта тоже обладает признаками фальсификации. В результате продукцию с ложной информацией о ее качестве было решено изъять.

ООО «Агроальянс Екатеринбург» по данному факту получило требование о реализации продукции в соответствии с законодательством.

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#Ирина Кирилова#Сыр#Продукт#Фальсификат#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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