РЭО направит 60 млрд в строительство объектов по переработке ТКО в 2023 году

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, компания намерена предоставить займы из средств от выпуска облигаций на реализацию порядка 18 инвестпроектов в 20 регионах. По его словам, это будут мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия в составе КПО общей производительностью около семи миллионов тонн обработки ТКО в год, передает newsnn.ru.