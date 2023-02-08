Родные пропавшего парня-альбиноса из Екатеринбурга выдвинули версии его исчезновения

Родственники рассказали, что дома у молодого человека была найдена записка. В ней он сообщил, что вещи можно выбросить, а паспорт у него фальшивый. Также он попросил не искать его. Однако старший брат Михаила уверяет, что сам парень уехать никуда не мог. Родственники рассказали подробности жизни пропавшего, а также выдвинули возможные версии его исчезновения.