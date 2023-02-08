Родные пропавшего парня-альбиноса из Екатеринбурга выдвинули версии его исчезновения

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Родственники рассказали, что дома у молодого человека была найдена записка. В ней он сообщил, что вещи можно выбросить, а паспорт у него фальшивый. Также он попросил не искать его. Однако старший брат Михаила уверяет, что сам парень уехать никуда не мог. Родственники рассказали подробности жизни пропавшего, а также выдвинули возможные версии его исчезновения.
Михаил Логинов шесть лет проживает в Екатеринбурге. Сам он родом из Новой Ляли. Михаил учился на массажиста и работал в одном из интернет-магазинов. В конце декабря он переехал в квартиру в центре города, а 21 января перестал выходить на связь.
Старший брат Андрей рассказывает, что ему было неизвестно, где Михаил снимает жилье. Узнал он только от арендодателя, который позвонил ему из-за неоплаты за квартиру. Сам владелец жилья приехал домой к Михаилу только 26 января. Он обнаружил, что осталось все, кроме ключей, телефона и паспорта.
Тетя пропавшего рассказала, что Андрей, когда был в квартире брата нашел записку с просьбой не искать его. Однако сам мужчина отрицает этот факт. При этот тетя считает, что Михаил мог сбежать, так как «свернул на кривую дорожку».
Близкая знакомая Михаила Кристина не верит, что у него могли быть подобные проблемы. Также она уверена, что молодой человек не мог наложить на себя руки.
Ранее Михаил не пропадал и никуда не уезжал надолго, не сказав никому. По словам Кристины, друг много работал и планировал купить жилье. В последний раз она общалась с ним в конце января. Он был веселым, шутил.
В Новой Ляле у Михаила остался восьмилетний сын. Отец стабильно выплачивал алименты. По словам подруги, Михаил рассказывал, что общается с ребенком.
Еще одна подруги пропавшего считает, что он мог потерять зрение.
Миша же альбинос, а они — инвалиды по зрению. Им нельзя носить линзы, а очки Миша носил редко. Я думаю, что он упал где-то или его сбила машина, и из-за удара мог ослепнуть и заблудиться, — говорит подруга парня Наталья.