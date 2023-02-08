Семья с детьми из России оказалась под завалами в Турции

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля в Турции случилось самое страшное за 100 лет землетрясение. Пострадали 10 турецких провинций. Число пострадавших оценивается уже в более чем 9,5 тысяч человек. Еще порядка 50 тысяч граждан ранены. Обрушилось около 6 тысяч зданий.