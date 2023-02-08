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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Семья с детьми из России оказалась под завалами в Турции

8 февраля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Российская семья оказалась под завалами, возникшими в результате землетрясения в Турции.

Под обломками дома в городе Хатай могут находиться двое взрослых и двое детей из России, сообщили в МЧС, передает издание ТАСС.

Предварительно известно, что пострадавшие – москвичи. Их детям 2,5 и 4 года. Их знакомые рассказали, что они провели там почти двое суток на холоде без еды и воды. При этом шансы спасти их имеются.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля в Турции случилось самое страшное за 100 лет землетрясение. Пострадали 10 турецких провинций. Число пострадавших оценивается уже в более чем 9,5 тысяч человек. Еще порядка 50 тысяч граждан ранены. Обрушилось около 6 тысяч зданий.

Число погибших в Турции в результате землетрясения приблизилось к 6 тысячам
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#Елена Озерова#Землетрясение#Дети#Семья#Москвичи#Турция#Происшествия
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