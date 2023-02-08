Сильный ветер надвигается на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Температура воздуха ночью составит до -10…-15 градусов, а в горах она достигнет -20 градусов. В связи с этим в ЕДДС Нижнего Тагила предупредили водителей о том, что состояние дорожного покрытия и видимость на дорогах могут ухудшиться.
Также отмечается, что на участках дорог Нижнего Тагила и других городов возможно возникновение ДТП. Кроме того, вероятны нарушения и инциденты в работе систем ЖКХ.
Согласно данным сайта Гисметео, в городе ночью температура воздуха понизится до -21 градуса. В дневное время воздух прогреется до -10 градусов. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. Сильных магнитных бурь не прогнозируется, но будут небольшие возмущения.