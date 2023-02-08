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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Сильный ветер надвигается на Нижний Тагил

8 февраля 2023, 13:23
Фото: 1MI

Предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле, из-за сильного ветра. Ветра будут достигать 18 метров в секунду местами по региону.

Температура воздуха ночью составит до -10…-15 градусов, а в горах она достигнет -20 градусов. В связи с этим в ЕДДС Нижнего Тагила предупредили водителей о том, что состояние дорожного покрытия и видимость на дорогах могут ухудшиться.

Также отмечается, что на участках дорог Нижнего Тагила и других городов возможно возникновение ДТП. Кроме того, вероятны нарушения и инциденты в работе систем ЖКХ.

Согласно данным сайта Гисметео, в городе ночью температура воздуха понизится до -21 градуса. В дневное время воздух прогреется до -10 градусов. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду. Сильных магнитных бурь не прогнозируется, но будут небольшие возмущения.

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#Ирина Кирилова#Погода#Мороз#Ветер#Природа#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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