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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Студент из Полевского умер в госпитале после обстрела на СВО

8 февраля 2023, 04:09
Фото: Администрация Полевского
Григорий Терентьев
Студент УрФУ в Екатеринбурге Григорий Терентьев из Полевского погиб в госпитале после того, как получил ранение во время обстрела на спецоперации. В родном городе он окончил лицей и много лет занимался в патриотическом клубе «Ратник».

Ефрейтор Григорий Терентьев родился в 2022 году в Полевском. В 2019 году он окончил лицей №21 «Эрудит». По призыву молодой человек не служил. Во время обучения на 3 курсе исторического факультета УрФУ Григорий принял решение отправиться на СВО. Он заключил контракт.

С начала ноября молодой человек находился в зоне боевых действий. В ноябре и декабре на Запорожском направлении его полк держал оборону за удержание важных позиций. 24 января 2023 года Григорий попал под обстрел и был тяжело ранен. Его успели эвакуировать, но спасти не смогли. Мужчина скончался от полученных ранений в госпитале.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Григорий представлен к государственной награде. Она будет вручена семье погибшего, сообщили в администрации Полевского.

Прощание с молодым человеком пройдет 8 февраля в 12:00 по адресу: Больничный переулок, 13.

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