Студент из Полевского умер в госпитале после обстрела на СВО

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Ефрейтор Григорий Терентьев родился в 2022 году в Полевском. В 2019 году он окончил лицей №21 «Эрудит». По призыву молодой человек не служил. Во время обучения на 3 курсе исторического факультета УрФУ Григорий принял решение отправиться на СВО. Он заключил контракт.
С начала ноября молодой человек находился в зоне боевых действий. В ноябре и декабре на Запорожском направлении его полк держал оборону за удержание важных позиций. 24 января 2023 года Григорий попал под обстрел и был тяжело ранен. Его успели эвакуировать, но спасти не смогли. Мужчина скончался от полученных ранений в госпитале.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Григорий представлен к государственной награде. Она будет вручена семье погибшего, сообщили в администрации Полевского.
Прощание с молодым человеком пройдет 8 февраля в 12:00 по адресу: Больничный переулок, 13.