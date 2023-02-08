Студент из Полевского умер в госпитале после обстрела на СВО

С начала ноября молодой человек находился в зоне боевых действий. В ноябре и декабре на Запорожском направлении его полк держал оборону за удержание важных позиций. 24 января 2023 года Григорий попал под обстрел и был тяжело ранен. Его успели эвакуировать, но спасти не смогли. Мужчина скончался от полученных ранений в госпитале.