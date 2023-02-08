Суд отказал в увольнении военному из Перми из-за неоконченной частичной мобилизации

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Суд в своем решении сослался на то, что частичная мобилизация не завершена. В его решении указано, что на сегодняшний день «каких-либо нормативно-правовых актов, подтверждающих окончание мобилизационных мероприятий не издавалось», пишет ЕАН.
Известно, что мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2020 года. Его срок - два года. Таким образом, в сентябре он истек. Тогда военный и обратился в суд.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что указ о мобилизации продолжает действовать для ряда других мероприятий, но не самой мобилизации. Каких именно мероприятий, он не уточнил.