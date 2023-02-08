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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Суд отказал в увольнении военному из Перми из-за неоконченной частичной мобилизации

8 февраля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Суд отказал в увольнении военному из Перми после окончания контракта

В Пермском крае военнослужащий, у которого истек срок контракта, не может уволиться со службы. Суд встал на сторону ВС РФ.

Суд в своем решении сослался на то, что частичная мобилизация не завершена. В его решении указано, что на сегодняшний день «каких-либо нормативно-правовых актов, подтверждающих окончание мобилизационных мероприятий не издавалось», пишет ЕАН.

Известно, что мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в сентябре 2020 года. Его срок - два года. Таким образом, в сентябре он истек. Тогда военный и обратился в суд.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что указ о мобилизации продолжает действовать для ряда других мероприятий, но не самой мобилизации. Каких именно мероприятий, он не уточнил.

Мобилизация в январе 2023 года в Свердловской области
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#Елена Озерова#Военный#Скд#Контракт#Пермский край#Происшествия#Операция на Украине
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