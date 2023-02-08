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Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза

8 февраля 2023, 09:30
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле бензапирен превышал ПДК в 13,8 раза

В октябре 2022 года среднемесячная концентрация бензапирена на Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле составила 13,8 ПДК. Выбросы вредного вещества зафиксировал пост УГМС на улице Гвардейская, 2.

Получив эти данные, сотрудники Росприроднадзора провели на ЕВРАЗ НТМК внеплановую проверку. Предприятие является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила и основным вкладчиком в выявленные превышения.

На предприятии есть 929 стационарных источников выбросов вредных веществ, из них 108 — бензапирена. Например, отопительная печь коксовой батареи, сушильный барабан № 5, пекококсовая батарея и другие. Бензапирен входит в перечень вредных веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.

Проведенная проверка выявила, что для инвентаризации расчетов выбросов оксида углерода, оксида азота, сажи, диоксида серы, бензапирена и керосина ЕВРАЗ НТМК применяет методическое пособие, разработанное в Новосибирске в 1989 году. На сегодняшний день данная методика не включена в перечень, утвержденный Минприроды России в 2018 году. В связи с этим АО «ЕВРАЗ НТМК» получило предостережение от Росприроднадзора.

Помимо бензапирена, в октябре 2022 года в  Нижнем Тагиле были зафиксированы превышения сероводорода и оксида углерода.

Всего три дня в октябре воздух в Нижнем Тагиле был с выбросами вредных веществ
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Росприроднадзор#ЕВРАЗ НТМК#Проверка
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