Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза

Проведенная проверка выявила, что для инвентаризации расчетов выбросов оксида углерода, оксида азота, сажи, диоксида серы, бензапирена и керосина ЕВРАЗ НТМК применяет методическое пособие, разработанное в Новосибирске в 1989 году. На сегодняшний день данная методика не включена в перечень, утвержденный Минприроды России в 2018 году. В связи с этим АО «ЕВРАЗ НТМК» получило предостережение от Росприроднадзора.