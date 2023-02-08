Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
Получив эти данные, сотрудники Росприроднадзора провели на ЕВРАЗ НТМК внеплановую проверку. Предприятие является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила и основным вкладчиком в выявленные превышения.
На предприятии есть 929 стационарных источников выбросов вредных веществ, из них 108 — бензапирена. Например, отопительная печь коксовой батареи, сушильный барабан № 5, пекококсовая батарея и другие. Бензапирен входит в перечень вредных веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
Проведенная проверка выявила, что для инвентаризации расчетов выбросов оксида углерода, оксида азота, сажи, диоксида серы, бензапирена и керосина ЕВРАЗ НТМК применяет методическое пособие, разработанное в Новосибирске в 1989 году. На сегодняшний день данная методика не включена в перечень, утвержденный Минприроды России в 2018 году. В связи с этим АО «ЕВРАЗ НТМК» получило предостережение от Росприроднадзора.
Помимо бензапирена, в октябре 2022 года в Нижнем Тагиле были зафиксированы превышения сероводорода и оксида углерода.