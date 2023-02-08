Тагильский ЕВРАЗ НТМК не ведет учет отбросов на шлакоотвалах с 2014 года

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
ЕВРАЗ НТМК осуществляет эксплуатацию отвалов сталеплавильных и доменных шлаков на реке Сухая Ольховка и производственных мусоров на шлаковом отвале. По информации специалистов Росприроднадзора, последняя инвентаризация объектов была проведена 1 января 2014 года. В связи с этим и была организована проверка на предприятии.
Между тем, согласно законодательству и приказу Минприроды России, учет отходов на шлакоотвалах должен проводиться не реже одного раза в пять лет. Затем должна составляться характеристика объекта в двух экземплярах, один из которых необходимо отправлять в территориальный орган Росприроднадзора.
Вместимость площадки производственных мусоров на шлаковом отвале составляет 3,5 млн тонн, а на реке Сухая Ольховка — 80 млн тонн. Общая площадь отвалов составляет 1,8 квадратных километра.
Напомним, дачники садов Северный-1 и Мокрая Ольховка на Северном поселке в Нижнем Тагиле жалуются неприятные запахи, грязный воздух и пыль, исходящие от шлакоотвалов ЕВРАЗ НТМК. Дома садоводов находятся всего в километре от места складирования отходов, однако согласно нормам СанПиН, санитарно-защитная норма размещения шлакового щебня составляет 500 метров.