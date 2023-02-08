Тагильский ЕВРАЗ НТМК не ведет учет отбросов на шлакоотвалах с 2014 года

Между тем, согласно законодательству и приказу Минприроды России, учет отходов на шлакоотвалах должен проводиться не реже одного раза в пять лет. Затем должна составляться характеристика объекта в двух экземплярах, один из которых необходимо отправлять в территориальный орган Росприроднадзора.