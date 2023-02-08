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ЕВРАЗ НТМК получил предостережение из-за превышения выбросов сероводорода в Тагиле

8 февраля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Внеплановую проверку организовали специалисты Росприроднадзора на АО «ЕВРАЗ НТМК» из Нижнего Тагила. Основанием стало превышение ПДК сероводорода в 6,4 раза, зафиксированное 25 ноября 2022 года.

Превышения концентрации вредного вещества зарегистрировал пост УГМС, расположенный на улице Красная, 6. При этом, основной площадкой, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в Нижнем Тагиле, является ЕВРАЗ НТМК. Деятельность предприятия относится к чрезвычайно высокой категории риска и подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

На комбинате расположено 929 стационарных источников, 130 из которых выделяют сероводород, с валовым выбросом 73,1 тысячи тонн в год. А за 2021 год на предприятии неоднократно выявлено превышение ПДК сероводорода.

Сотрудники Росприроднадзора считают, что ЕВРАЗ НТМК может продолжать допускать выбросы сероводорода с превышениями установленных нормативов. В связи с этим 12 января 2023 года комбинату было выдано предостережение о недопустимости таких действий.

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Напомним, 25 ноября 2022 года едкий смог накрыл все районы Нижнего Тагила. Местные жители жаловались на дымку и неприятный удушающий запах с предприятий. Несмотря на это, УГМС объявило режим НМУ лишь через несколько дней.

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#Евгения Сафина#Проверка#Прокуратура#Роспотребнадзор#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК
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