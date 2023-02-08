ЕВРАЗ НТМК получил предостережение из-за превышения выбросов сероводорода в Тагиле

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Превышения концентрации вредного вещества зарегистрировал пост УГМС, расположенный на улице Красная, 6. При этом, основной площадкой, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в Нижнем Тагиле, является ЕВРАЗ НТМК. Деятельность предприятия относится к чрезвычайно высокой категории риска и подлежит федеральному государственному экологическому надзору.
На комбинате расположено 929 стационарных источников, 130 из которых выделяют сероводород, с валовым выбросом 73,1 тысячи тонн в год. А за 2021 год на предприятии неоднократно выявлено превышение ПДК сероводорода.
Сотрудники Росприроднадзора считают, что ЕВРАЗ НТМК может продолжать допускать выбросы сероводорода с превышениями установленных нормативов. В связи с этим 12 января 2023 года комбинату было выдано предостережение о недопустимости таких действий.
Напомним, 25 ноября 2022 года едкий смог накрыл все районы Нижнего Тагила. Местные жители жаловались на дымку и неприятный удушающий запах с предприятий. Несмотря на это, УГМС объявило режим НМУ лишь через несколько дней.