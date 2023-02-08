Цена на лук увеличилась до 45 рублей за килограмм в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Если в конце прошлого года за килограмм репчатого лука нужно было отдать 25-30 рублей, то сейчас менее чем за 40-45 рублей за килограмм сделать этого нельзя.
По данным Росстата, лук в среднем подорожал на 80%. Самый дешевый можно купить за 40 рублей, а самый дорогой – 90 рублей (за килограмм).
В качестве причины называется тот факт, что четыре азиатские страны-экспортёра, откуда в Россию поступал лук, ввели запрет на экспорт сроком на три месяца. Ограничения ввели в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджижкистане. Там лук подорожал в связи с гибелью урожая и аномальных морозов в январе.
Неделей ранее килограмм лука в Кыргызстане стоил столько же, сколько и в Екатеринбурге – около 50 рублей.
Отмечается, что лук поступает в Россию еще из Египта и Турции. Основные закупки делаются весной и летом.