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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Цена на лук увеличилась до 45 рублей за килограмм в Свердловской области

8 февраля 2023, 11:24
Фото: 1MI
В Свердловской области подорожал лук. Такая тенденция наблюдается еще с конца декабря.

Если в конце прошлого года за килограмм репчатого лука нужно было отдать 25-30 рублей, то сейчас менее чем за 40-45 рублей за килограмм сделать этого нельзя.

По данным Росстата, лук в среднем подорожал на 80%. Самый дешевый можно купить за 40 рублей, а самый дорогой – 90 рублей (за килограмм).

В качестве причины называется тот факт, что четыре азиатские страны-экспортёра, откуда в Россию поступал лук, ввели запрет на экспорт сроком на три месяца. Ограничения ввели в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджижкистане. Там лук подорожал в связи с гибелью урожая и аномальных морозов в январе.

Неделей ранее килограмм лука в Кыргызстане стоил столько же, сколько и в Екатеринбурге – около 50 рублей.

Отмечается, что лук поступает в Россию еще из Египта и Турции. Основные закупки делаются весной и летом.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Лек#Цены#Увеличение цен#Подорожание#Экономика#Новости УрФО
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