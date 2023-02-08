Цена на лук увеличилась до 45 рублей за килограмм в Свердловской области

В качестве причины называется тот факт, что четыре азиатские страны-экспортёра, откуда в Россию поступал лук, ввели запрет на экспорт сроком на три месяца. Ограничения ввели в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджижкистане. Там лук подорожал в связи с гибелью урожая и аномальных морозов в январе.