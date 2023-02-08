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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Учителей наказали после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле

8 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Ответственных учителей в школе №33 Нижнего Тагила, где школьницу избили в туалете, наказали. По словам замглавы администрации по соцполитике Валерия Сурова, конфликт между детьми развивался не один день.

По его словам, это было видно по материалам из интернета. Соцслужбы по данному факту работали в нескольких направлениях. В частности, с детьми 7 -11 классов проведены профилактические мероприятия сотрудниками полиции и ПДН, сообщил Суров в эфире «Тагил-ТВ».

По мнению Сурова, конфликт произошел из-за того, что педагоги не исполняли свои прямые обязанности. Во время перемен они должны следить за порядком и выяснять причины скопления учеников.

Он добавил, что инцидент не должен оставаться безнаказанным.

Я бы сказал, что в ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понёс наказание, — сказал Валерий Суров.

Напомним, две ученицы школы №33 в Нижнем Тагиле повздорили в туалете во время перемены. Тогда ученица седьмого класса потребовала у девочки из восьмого класса поцеловать кроссовок, а после отказа она ударила оппонентку в лицо. Видео случившегося попало в интернет. После этого в школе началась проверка. Нападавшая школьница после произошедшего принесла публичные извинения.

Школьница в Нижнем Тагиле публично извинилась перед сверстницей за избиение в туалете
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#Дети#Наказание#Учителя#Школа#Происшествия#Избиение школьницы в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Валерий Суров#Ирина Кирилова
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