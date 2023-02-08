Учителей наказали после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле

Напомним, две ученицы школы №33 в Нижнем Тагиле повздорили в туалете во время перемены. Тогда ученица седьмого класса потребовала у девочки из восьмого класса поцеловать кроссовок, а после отказа она ударила оппонентку в лицо. Видео случившегося попало в интернет. После этого в школе началась проверка. Нападавшая школьница после произошедшего принесла публичные извинения.