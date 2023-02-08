Учителей наказали после избиения девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
По его словам, это было видно по материалам из интернета. Соцслужбы по данному факту работали в нескольких направлениях. В частности, с детьми 7 -11 классов проведены профилактические мероприятия сотрудниками полиции и ПДН, сообщил Суров в эфире «Тагил-ТВ».
По мнению Сурова, конфликт произошел из-за того, что педагоги не исполняли свои прямые обязанности. Во время перемен они должны следить за порядком и выяснять причины скопления учеников.
Он добавил, что инцидент не должен оставаться безнаказанным.
Я бы сказал, что в ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понёс наказание, — сказал Валерий Суров.
Напомним, две ученицы школы №33 в Нижнем Тагиле повздорили в туалете во время перемены. Тогда ученица седьмого класса потребовала у девочки из восьмого класса поцеловать кроссовок, а после отказа она ударила оппонентку в лицо. Видео случившегося попало в интернет. После этого в школе началась проверка. Нападавшая школьница после произошедшего принесла публичные извинения.