В Нижнем Тагиле на отдых детей в каникулы будет направлено 220,9 миллиона

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В 2024 году сумму на эти цели планируется увеличить до 232,8 миллиона рублей, а в 2025 — до 238,9 миллиона.
Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей из Нижнего Тагила в 2023 году составляет 38,8 тысячи человек. Из них 6,9 тысячи смогут посетить загородные лагеря, а 10,7 тысячи — лагеря с дневным пребыванием. 16,3 тысячи школьников отправятся в туристические походы, 360 детей оздоровятся в круглогодичных санаториях. Еще 4,4 тысячи человек займутся другими формами отдыха.
В этом году средняя стоимость путевки в загородные лагеря на 21 день составит 20,1 тысячу рублей (родительская плата 20% — 4 тысячи), а на 14 дней — 13,4 тысячи рублей (родительская плата — 2,7 тысячи). Немного дороже обойдется отдых ребенка в лагерях «Антоновский», «Уральский огонек» и «Звездный».
10% от стоимости путевки должны будут заплатить родители за смену в санатории «Сосновый бор» (3 тысячи рублей) и за отдых на побережье Черного моря в рамках проекта «Поезд „Здоровье“» (4 тысячи рублей).
Напомним, запись на весенние каникулы в лагеря Нижнего Тагила начнется 15 февраля в 8.00. Документы можно подать в любом офисе МФЦ или онлайн.