В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
После школы Дмитрий закончил профессиональное училище по специальности «автомеханик». С детства увлекался боксом, учился в кадетском классе и хотел стать военным. Отслужив в армии, продолжил службу по контракту и летом прошлого года уехал в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. 21 января в ходе боя Дмитрий был тяжело ранен. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и 20-летний тагильчанин умер на следующий день.
Попрощаться с Дмитрием пришли родные, одноклассники, однокурсники, друзья — люди, знавшие и любившие его. От администрации Нижнего Тагила на церемонии присутствовал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Тагильчанину посмертно присвоен орден Мужества.
Соболезнования родителям Дмитрия Журавлева выразил ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Банников:
Я никогда не представлял свою маму в далеких 80-х годах, как бы она прощалась со мной. Не знал, как это происходит. Как прощаются матери со своими сыновьями. Как это больно. Говорят, время лечит, но, нет, оно не лечит. Но надо быть вместе, надо быть рядом, потому-что память, которую мы будем хранить о ваших сыновьях, о наших друзьях, она будет жить вечно.
После этого прошла церемония свертывания российского флага, которая «признана подчеркнуть значение для России каждого его гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, отдавшего свою жизнь за Родину». Свернутый флаг вручили отцу погибшего бойца Анатолию Журавлеву.
Похоронят Дмитрия Журавлева на Аллее Славы Рогожинского кладбища.