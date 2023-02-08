В Нижнем Тагиле родные и близкие простились с погибшим на СВО Дмитрием Журавлевым

После школы Дмитрий закончил профессиональное училище по специальности «автомеханик». С детства увлекался боксом, учился в кадетском классе и хотел стать военным. Отслужив в армии, продолжил службу по контракту и летом прошлого года уехал в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. 21 января в ходе боя Дмитрий был тяжело ранен. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и 20-летний тагильчанин умер на следующий день.