В общежитии УрФУ в Екатеринбурге второй раз за месяц подрались студенты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Двое студентов устроили потасовку, но всего пострадали три человека. Один из них получил удар случайно. По словам очевидца одного молодого человека ударили сковородкой, а второго тарелкой по лицу. В результате у последнего перелом носа. Очевидец утверждает, что ссора случилась на бытовой почве, основной причины для конфликта не было, сообщается в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».
По словам очевидца, в драке принимали участие иностранные студенты. Один из них находился в нетрезвом состоянии.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что информация о драке уже зарегистрирована. Однако заявлений по данному факту не поступало. На место приезжал наряд полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Проводится проверка, пишет 66.RU.
Напомним, в конце января в УрФУ в Екатеринбурге после массовой драки были задержаны 10 студентов. По одной из версий, драка с палками и другими предметами была устроена студентами из Египта. Конфликт возник из-за того, что молодые люди слушали громко музыку и мешали другим отдыхать. В результате на них заведены административные дела.
Двое учащихся получили по 12 суток ареста, еще пятеро — по трое суток. В отношении еще трех человек производства прекращены за отсутствием состава преступления. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении.