В общежитии УрФУ в Екатеринбурге второй раз за месяц подрались студенты

Напомним, в конце января в УрФУ в Екатеринбурге после массовой драки были задержаны 10 студентов. По одной из версий, драка с палками и другими предметами была устроена студентами из Египта. Конфликт возник из-за того, что молодые люди слушали громко музыку и мешали другим отдыхать. В результате на них заведены административные дела.