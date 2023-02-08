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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В общежитии УрФУ в Екатеринбурге второй раз за месяц подрались студенты

8 февраля 2023, 04:53
Фото: 1MI
Драка иностранных студентов произошла в общежитии УрФУ в Екатеринбурге. Инцидент случился 7 февраля 2023 года. Это уже вторая потасовка за месяц.

Двое студентов устроили потасовку, но всего пострадали три человека. Один из них получил удар случайно. По словам очевидца одного молодого человека ударили сковородкой, а второго тарелкой по лицу. В результате у последнего перелом носа. Очевидец утверждает, что ссора случилась на бытовой почве, основной причины для конфликта не было, сообщается в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург».

По словам очевидца, в драке принимали участие иностранные студенты. Один из них находился в нетрезвом состоянии.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга сообщили, что информация о драке уже зарегистрирована. Однако заявлений по данному факту не поступало. На место приезжал наряд полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Проводится проверка, пишет 66.RU.

Напомним, в конце января в УрФУ в Екатеринбурге после массовой драки были задержаны 10 студентов. По одной из версий, драка с палками и другими предметами была устроена студентами из Египта. Конфликт возник из-за того, что молодые люди слушали громко музыку и мешали другим отдыхать. В результате на них заведены административные дела.

Двое учащихся получили по 12 суток ареста, еще пятеро — по трое суток. В отношении еще трех человек производства прекращены за отсутствием состава преступления. Ректору рекомендовано объявить строгий выговор с предупреждением об отчислении.

Семеро студентов осуждены после массовой драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
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