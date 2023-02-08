Ветеринары назвали породы собак, которые не могут охранять территорию

Именно ввиду своих породных особенностей, в подавляющем большинстве ситуаций эти собаки не станут нападать на человека. Их выводили для работы в тягловых упряжках, у них нет территориального инстинкта. К тому же, эти активные стайные животные требуют много внимания от хозяев.