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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Ветеринары назвали породы собак, которые не могут охранять территорию

Сегодня, 15:21
Ветеринар Галкин рассказал, что у хаски и маламутов отсутствует территориальный инстинкт, поэтому из собак данных пород хороших охранников не выйдет.

Таких собак, как маламут и хаски, не получится выдрессировать для охраны территории. Животных северных (ездовых) пород практически невозможно превратить в сторожевых собак.

Этой информацией поделился с News.ru ветврач Богдан Галкин. Эксперт отметил, что собаки этих пород ориентированы на человека, и проявляют агрессию лишь при необходимости самообороны.

Именно ввиду своих породных особенностей, в подавляющем большинстве ситуаций эти собаки не станут нападать на человека. Их выводили для работы в тягловых упряжках, у них нет территориального инстинкта. К тому же, эти активные стайные животные требуют много внимания от хозяев.

Изредка встречаются исключительные случаи успешной дрессировки хаски или маламута для охраны. Однако, такие истории — большая редкость. Более вероятно, что «прямую обязанность» активная собака выполнять не станет, она может разрушить будку, вырыть под ограждением лаз и сбежать в неизвестном направлении, — подытожил специалист.

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