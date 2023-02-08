Ветеринары назвали породы собак, которые не могут охранять территорию

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Таких собак, как маламут и хаски, не получится выдрессировать для охраны территории. Животных северных (ездовых) пород практически невозможно превратить в сторожевых собак.
Этой информацией поделился с News.ru ветврач Богдан Галкин. Эксперт отметил, что собаки этих пород ориентированы на человека, и проявляют агрессию лишь при необходимости самообороны.
Именно ввиду своих породных особенностей, в подавляющем большинстве ситуаций эти собаки не станут нападать на человека. Их выводили для работы в тягловых упряжках, у них нет территориального инстинкта. К тому же, эти активные стайные животные требуют много внимания от хозяев.
Изредка встречаются исключительные случаи успешной дрессировки хаски или маламута для охраны. Однако, такие истории — большая редкость. Более вероятно, что «прямую обязанность» активная собака выполнять не станет, она может разрушить будку, вырыть под ограждением лаз и сбежать в неизвестном направлении, — подытожил специалист.