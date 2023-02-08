Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области

Ученый отметил, что волны были выявлены аппаратурой. Однако для самих жителей региона это произошло незаметно. Специалист объяснил, что волны обладают достаточно сильной амплитудой, что может сказаться на сейсмически опасных районах в регионе. Таких районов на данный момент два — североуральский и нижнетагильский. Активность в них стала выше в последние годы в несколько раз, пишет Ура.ру.