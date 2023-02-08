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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области

8 февраля 2023, 05:15
Фото: 1MI
Волны, образовавшиеся после землетрясения в Турции, дошли до Свердловской области. Люди их не ощутили.

Об этом рассказал заведующий обсерваторией Арти, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский. По его словам, в момент разрыва земной коры при землетрясении в Турции образовались упругие волны.

Это большие по выделению энергии события, которые могут несколько раз обогнуть Земной шар, пронзить его, пройдя от Турции насквозь через ядро Земли, — объяснил Кусонский.

Ученый отметил, что волны были выявлены аппаратурой. Однако для самих жителей региона это произошло незаметно. Специалист объяснил, что волны обладают достаточно сильной амплитудой, что может сказаться на сейсмически опасных районах в регионе. Таких районов на данный момент два — североуральский и нижнетагильский. Активность в них стала выше в последние годы в несколько раз, пишет Ура.ру.

При этом оценить, какое именно влияние может быть, невозможно. Специалист отметил, что на земную кору влияет много факторов. Именно потому землетрясения не поддаются прогнозам.

В Сирии и Турции из-за землетрясения погибло более 500 человек
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#Ирина Кирилова#Землетрясение#Специалист#Прогноз#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил
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