За спасение детей из кипятка тренер в Екатеринбурге получил награду

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Для этого глава города приехал в больницу №40, где лечение проходит тренер, получивши ожоги в той коммунальной аварии. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
Кирилл Боровиков находится в больнице с 18 января. Тренер уже идет на поправку. От главы города мужчина получил благодарственное письмо, а также сертификат на покупку футбольных мячей для спортшколы «Буревестник», в которой он работает.
Известно, что для тренера будет выделена и материальная помощь. Мэр добавил, что та коммунальная авария стала предметом серьезного разбирательства со стороны коммунальщиков.