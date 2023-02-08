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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

За спасение детей из кипятка тренер в Екатеринбурге получил награду

8 февраля 2023, 09:18
Фото: Алексей Орлов
Тренер из Екатеринбурга, который при коммунальной аварии спас детей из кипятка, получил награду. Ее вручил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Для этого глава города приехал в больницу №40, где лечение проходит тренер, получивши ожоги в той коммунальной аварии. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Кирилл Боровиков находится в больнице с 18 января. Тренер уже идет на поправку. От главы города мужчина получил благодарственное письмо, а также сертификат на покупку футбольных мячей для спортшколы «Буревестник», в которой он работает.

Известно, что для тренера будет выделена и материальная помощь. Мэр добавил, что та коммунальная авария стала предметом серьезного разбирательства со стороны коммунальщиков.

Тренер из Екатеринбурга обварился в кипятке, спасая детей в коммунальном потопе
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Общество#Тренер#Награда#Кипяток#Коммунальная авария#Дети#Новости УрФО
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