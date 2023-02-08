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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без

8 февраля 2023, 07:18
Редакция TagilCity.ru попросила нейросеть Midjourney сгенерировать среднестатистическую тагильчанку. О том, какой видит искусственный интеллект жительницу Нижнего Тагила и соответствует ли это действительности — в материале.

Согласно статистике, жительнице Нижнего Тагила 43 года. Она работает и, судя по мнению нейросети, иногда следит за собой. Одна из сгенерированных жительниц буквально модельной внешности, другие — довольно замученные и уставшие. У них мы заметили отросшую седину в 43 года. 

Жительница Нижнего Тагила по мнению искусственного интеллекта

У тагильчанки светлые волосы, довольно стильная укладка и теплая одежда. 

Тагильчанка по версии нейросети Midjourney

И еще иногда использует необычные аксессуары — крупные серьги яркие платки. 

Тагильчанка носит
Брутальный, усталый: среднестатистический мужчина из Нижнего Тагила глазами нейросети
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Женщина из Нижнего Тагила работающая и женщина, воспитывающая детей, — два разных человека. Когда запрос содержит слово еще и слово «дети», вид у тагильчанки получается более приземленный, традиционный. Будто это не сгенерированное приложение, а фотография со страницы в соцсети обычной жительницы города.

Тагильчанка по версии нейросети Midjourney

Ранее мы публиковали материл об абьюзе: собеседницы рассказали TagilCity.ru о своем опыте жизни с монстрами в мужском обличье

Тагильчанки рассказали об абьюзе, а жителей предупредили о мошенниках
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Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Дети#Женщина#Нейросеть#Свободное время#Город#Эксклюзив
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