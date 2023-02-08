Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Согласно статистике, жительнице Нижнего Тагила 43 года. Она работает и, судя по мнению нейросети, иногда следит за собой. Одна из сгенерированных жительниц буквально модельной внешности, другие — довольно замученные и уставшие. У них мы заметили отросшую седину в 43 года.
У тагильчанки светлые волосы, довольно стильная укладка и теплая одежда.
И еще иногда использует необычные аксессуары — крупные серьги яркие платки.
Женщина из Нижнего Тагила работающая и женщина, воспитывающая детей, — два разных человека. Когда запрос содержит слово еще и слово «дети», вид у тагильчанки получается более приземленный, традиционный. Будто это не сгенерированное приложение, а фотография со страницы в соцсети обычной жительницы города.
Ранее мы публиковали материл об абьюзе: собеседницы рассказали TagilCity.ru о своем опыте жизни с монстрами в мужском обличье.