Жительница Нижнего Тагила по версии нейросети: с детьми и без

Согласно статистике, жительнице Нижнего Тагила 43 года. Она работает и, судя по мнению нейросети, иногда следит за собой. Одна из сгенерированных жительниц буквально модельной внешности, другие — довольно замученные и уставшие. У них мы заметили отросшую седину в 43 года.