Жителя Ефремова от смерти при взрыве дома спас звонок врача

Как пишет телеканал 360tv.ru, мужчина рассказал, что был у своей знакомой в квартире за час до взрыва и тоже мог бы погибнуть. Но врач сообщил ему, что на прием можно прийти раньше и он покинул квартиру. Тогда он последний раз видел живой свою знакомую. Напомним, вечером седьмого февраля в многоэтажном доме в Ефремова в квартире на четвертом этаже произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению части здания. Погибло пять человек.