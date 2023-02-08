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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Жителя Ефремова от смерти при взрыве дома спас звонок врача

Сегодня, 10:18
Житель Ефремова в Тульской области рассказал о том, что от смерти при взрыве дома его спасла случайность - мужчина покинул дом за час до происшествия.

Как пишет телеканал 360tv.ru, мужчина рассказал, что был у своей знакомой в квартире за час до взрыва и тоже мог бы погибнуть. Но врач сообщил ему, что на прием можно прийти раньше и он покинул квартиру. Тогда он последний раз видел живой свою знакомую. Напомним, вечером седьмого февраля в многоэтажном доме в Ефремова в квартире на четвертом этаже произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению части здания. Погибло пять человек.



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