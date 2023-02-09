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Агрокомплекс «Горноуральский» вновь нарушил оформление ветдокументации

9 февраля 2023, 10:31
Фото: TagilCity.ru
Агрокомплекс «Горноуральский» вновь получил предостережение от Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. Причина прежняя — критические ошибки, допущенные при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

В Россельхознадзоре сообщают, что уполномоченные лица агрокомплекса «Горноуральский» систематически оформляли акты по мясной продукции без указания ветеринарных сопроводительных документов.

Благодаря этому происхождение продукции не известно, качество и безопасность не подтверждены и не обеспечены, — говорится на сайте ведомства.

После вынесения предостережения свинокомплексу приостановили регистрацию в ФГИС «ВетИС.Паспорт» компонент ФГИС Меркурий сроком от 10 до 30 дней. Кроме того, иная информация о выявленных нарушениях, допущенных ветеринарными врачами, была направлена в Департамент ветеринарии по Свердловской области для принятия мер в рамках полномочий, поясняют в ведомстве.

Агрокомплекс «Горноуральский» получил предостережение за отсутствие ветсертификата
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Россельхознадзор вынес предостережение после очередного мониторинга безопасности. Ранее, напомним, свинокомплекс в декабре 2022 года уже получал предостережение за нарушение оформления ветсертификата и отсутствие информации о собственном производстве. Продукция уральского агрокомплекса поступала к бизнесмену из ХМАО не содержала информации о производителе — ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“».

Отметим, что статья 10.8. КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» для юридического лица влечет наложение административного штрафа от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Редакция TagilCity.ru запросила комментарии в региональном Россельхознадзоре и в агрокомплексе «Горноуральский» о принимаемых мерах по поводу предостережения.

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