Агрокомплекс «Горноуральский» вновь нарушил оформление ветдокументации

После вынесения предостережения свинокомплексу приостановили регистрацию в ФГИС «ВетИС.Паспорт» компонент ФГИС Меркурий сроком от 10 до 30 дней. Кроме того, иная информация о выявленных нарушениях, допущенных ветеринарными врачами, была направлена в Департамент ветеринарии по Свердловской области для принятия мер в рамках полномочий, поясняют в ведомстве.