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Более 1 млрд рублей по проекту «Чистый воздух» получит Нижний Тагил

9 февраля 2023, 10:07
Фото: 1MI
В Нижний Тагил направят больше 1 миллиарда рублей в рамках проекта «Чистый воздух». Денежные средства выделят из федеральной казны. Основными загрязнителями городской атмосферы считаются заводы, машины и частные дома.

Деньги пойдут на позитивные изменения экологической обстановки. Продолжится переход частных домов с печного на газовое оборудование. В 2023–2024 годах приблизительно в 2000 домов должен поменяться способ поддержания в помещении заданных температурных условий. По расчетам, количество вредных выбросов сократится более чем на 2000 тонн. О планах властей в Нижнем Тагиле сообщает областной департамент информполитики.

Для решения соответствующих задач в 2023 году потратят 200 миллионов рублей, в 2024 году — 250. Еще 600 миллионов рублей потратят на восстановление 5 котельных в Нижнем Тагиле. Также до 1 августа на федсредства для города закупят еще 4 трамвая. Их цена составит 312 миллионов рублей.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Чистый воздух#Нацпроект#Бюджет#Федеральный бюджет#Деньги#Экология
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