Более 1 млрд рублей по проекту «Чистый воздух» получит Нижний Тагил

Для решения соответствующих задач в 2023 году потратят 200 миллионов рублей, в 2024 году — 250. Еще 600 миллионов рублей потратят на восстановление 5 котельных в Нижнем Тагиле. Также до 1 августа на федсредства для города закупят еще 4 трамвая. Их цена составит 312 миллионов рублей.