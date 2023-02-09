Более 1 млрд рублей по проекту «Чистый воздух» получит Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Деньги пойдут на позитивные изменения экологической обстановки. Продолжится переход частных домов с печного на газовое оборудование. В 2023–2024 годах приблизительно в 2000 домов должен поменяться способ поддержания в помещении заданных температурных условий. По расчетам, количество вредных выбросов сократится более чем на 2000 тонн. О планах властей в Нижнем Тагиле сообщает областной департамент информполитики.
Для решения соответствующих задач в 2023 году потратят 200 миллионов рублей, в 2024 году — 250. Еще 600 миллионов рублей потратят на восстановление 5 котельных в Нижнем Тагиле. Также до 1 августа на федсредства для города закупят еще 4 трамвая. Их цена составит 312 миллионов рублей.