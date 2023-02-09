Детей научат стрелять из гранатомета и управлять квадрокоптерами в Екатеринбурге

Дети изучат принципы работы с БПЛА, вооружением и медициной. Воспитанникам организуют спектакли в патриотической тематике. Возможность заниматься прикладным искусством предусмотрена и для несовершеннолетних, и для взрослых жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает издание Ура.ру.