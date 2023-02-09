Детей научат стрелять из гранатомета и управлять квадрокоптерами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Дети изучат принципы работы с БПЛА, вооружением и медициной. Воспитанникам организуют спектакли в патриотической тематике. Возможность заниматься прикладным искусством предусмотрена и для несовершеннолетних, и для взрослых жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает издание Ура.ру.
Активистки рассказали, что выбор вооружения для стрельбы будет объемным. В него войдут и гранатометы, и автоматическое огнестрельное оружие различных видов.
Ранее бойцы записали видеообращение к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву с просьбой открыть центр начальной военной подготовки.