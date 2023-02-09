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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Детей научат стрелять из гранатомета и управлять квадрокоптерами в Екатеринбурге

9 февраля 2023, 05:29
Фото: 1MI
В областной столице открылся «Центр поколения Z», в котором будут преподавать патриотическое воспитание. Детей из Екатеринбурга научат держать в руках оружие и пользоваться квадрокоптерами.

Дети изучат принципы работы с БПЛА, вооружением и медициной. Воспитанникам организуют спектакли в патриотической тематике. Возможность заниматься прикладным искусством предусмотрена и для несовершеннолетних, и для взрослых жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает издание Ура.ру.

Активистки рассказали, что выбор вооружения для стрельбы будет объемным. В него войдут и гранатометы, и автоматическое огнестрельное оружие различных видов.

Центр начальной военной подготовки в Нижнем Тагиле просят создать бойцы из зоны СВО
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Ранее бойцы записали видеообращение к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву с просьбой открыть центр начальной военной подготовки.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Военная подготовка#Начальная военная подготовка#Оружие#Стрельба#Патриотизм#Общество
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