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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

До 52 рублей подорожал за неделю лук в Свердловской области

9 февраля 2023, 09:51
Фото: TagilCity.ru
На 14,86% подорожал репчатый лук за неделю с 30 января по 6 февраля в Свердловской области. Средняя цена за килограмм составила 51,72 рубля, однако в некоторых торговых точках Нижнего Тагила овощ стоит дороже.

Огурцы поднялись в цене до 261,28 рубля (+15,23%), капуста подорожала до 27,61 рубля (+4,29%), картофель — до 28,85 рубля (+0,76%), а морковь — до 39,79 рубля (+3,5%).

Цена на овощи в Нижнем ТагилеЦена на овощи в Нижнем Тагиле
Цена на овощи в Нижнем ТагилеЦена на овощи в Нижнем Тагиле
Цена на овощи в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Ржаной хлеб обходился покупателям в 80,08 рубля за килограмм (+0,7%), цена на чай увеличилась до 1177,84 рубля (+0,8%), колбаса в среднем стоила 632,79 (+2,36%).

При этом, некоторые продовольственные товары за указанный период снизились в цене. Курица подешевела до 159,28 рубля (-0,94%), литр молока стоил в среднем 67 рублей (-0,06%), а десяток яиц — 78,24 рубля (-0,22%).

Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение стоимости соли и сахара, муки и пшеничного хлеба, бананов и яблок, риса и макарон.

Сахар и гречка подешевели, а овощи подорожали в конце января в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Овощи#Статистика#Молоко#Стоимость#Цены#Эксклюзив#Продукты
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