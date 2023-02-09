До 52 рублей подорожал за неделю лук в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Огурцы поднялись в цене до 261,28 рубля (+15,23%), капуста подорожала до 27,61 рубля (+4,29%), картофель — до 28,85 рубля (+0,76%), а морковь — до 39,79 рубля (+3,5%).
Ржаной хлеб обходился покупателям в 80,08 рубля за килограмм (+0,7%), цена на чай увеличилась до 1177,84 рубля (+0,8%), колбаса в среднем стоила 632,79 (+2,36%).
При этом, некоторые продовольственные товары за указанный период снизились в цене. Курица подешевела до 159,28 рубля (-0,94%), литр молока стоил в среднем 67 рублей (-0,06%), а десяток яиц — 78,24 рубля (-0,22%).
Кроме того, специалисты Свердловскстата зафиксировали снижение стоимости соли и сахара, муки и пшеничного хлеба, бананов и яблок, риса и макарон.