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Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 04:34. Обновлено в 04:36
Фото: TagilCity.ru
Двухлетняя девочка получила ожоги в детском саду на Тельмана в Нижнем Тагиле
Двухлетняя девочка из Нижнего Тагила, по словам ее отца, получила ожоги, находясь в детском саду №77 по адресу Тельмана, 24. Мужчина обратился в полицию и прокуратуру.

Несчастный случай произошел утром 25 января. Мужчина по имени Иван [имя изменено, — прим.ред.] рассказал редакции TagilCity.ru о том, что происходило в тот день.

Примерно в 09:30 25 января мне позвонила супруга, которая работает в этом же детском саду, только в другой группе, и сказала срочно приезжать в детский сад, чтобы увезти дочь в больницу с ожогами. Когда я приехал, то супруга сообщила, что сейчас приедет скорая помощь, — рассказал тагильчанин.

Скорая помощь приехала в течение 5-7 минут, вспоминает мужчина. Он отметил, что до этого времени малышке ни воспитатели, ни медицинский работник детского сада первую помощь ребенку не оказали. Он уверен, что это усугубило ожоги. Медики диагностировали ожоги 2 и 3А степени тяжести.

Ребенок получил ожоги в детском саду Нижнего ТагилаРебенок получил ожоги в детском саду Нижнего Тагила
Ребенок получил ожоги в детском саду Нижнего ТагилаРебенок получил ожоги в детском саду Нижнего Тагила
Ребенок получил ожоги в детском саду Нижнего ТагилаРебенок получил ожоги в детском саду Нижнего Тагила
Ребенок получил ожоги в детском саду Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru
После оказания помощи супругу с дочерью повезли в Городскую больницу №3 на Кузнецкого, 10, где их и госпитализировали. После больницы я вернулся в детский сад, чтобы установить причины и виновных в происшествии, — рассказывает Иван.

По словам отца пострадавшего ребенка, заведующая детским садом Ольга Бромберг в объяснении ситуации отказала. Она сообщила, что в течение 10 дней родителям предоставят акт проверки с результатами расследования. Однако мужчина отметил, что прошло уже более 10 дней, но до сих пор объяснений по данному происшествию нет. 

Пока никакой информации не даем, ведется расследование, — сообщила Ольга Бромберг редакции TagilCIty.ru по телефону.
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Иван сообщил, что он обратился с заявлением в полицию и в прокуратуру. В полиции Нижнего Тагила факт происшествия так же подтвердили.

Участковые уполномоченные отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводят проверку, — сообщили в пресс-службе тагильской полиции.

TagilCity.ru обратился за комментарием в пресс-службу администрации Нижнего Тагила. Редакция следит за развитием ситуации.

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