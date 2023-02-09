Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Несчастный случай произошел утром 25 января. Мужчина по имени Иван [имя изменено, — прим.ред.] рассказал редакции TagilCity.ru о том, что происходило в тот день.
Примерно в 09:30 25 января мне позвонила супруга, которая работает в этом же детском саду, только в другой группе, и сказала срочно приезжать в детский сад, чтобы увезти дочь в больницу с ожогами. Когда я приехал, то супруга сообщила, что сейчас приедет скорая помощь, — рассказал тагильчанин.
Скорая помощь приехала в течение 5-7 минут, вспоминает мужчина. Он отметил, что до этого времени малышке ни воспитатели, ни медицинский работник детского сада первую помощь ребенку не оказали. Он уверен, что это усугубило ожоги. Медики диагностировали ожоги 2 и 3А степени тяжести.
После оказания помощи супругу с дочерью повезли в Городскую больницу №3 на Кузнецкого, 10, где их и госпитализировали. После больницы я вернулся в детский сад, чтобы установить причины и виновных в происшествии, — рассказывает Иван.
По словам отца пострадавшего ребенка, заведующая детским садом Ольга Бромберг в объяснении ситуации отказала. Она сообщила, что в течение 10 дней родителям предоставят акт проверки с результатами расследования. Однако мужчина отметил, что прошло уже более 10 дней, но до сих пор объяснений по данному происшествию нет.
Пока никакой информации не даем, ведется расследование, — сообщила Ольга Бромберг редакции TagilCIty.ru по телефону.
Иван сообщил, что он обратился с заявлением в полицию и в прокуратуру. В полиции Нижнего Тагила факт происшествия так же подтвердили.
Участковые уполномоченные отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по данному факту проводят проверку, — сообщили в пресс-службе тагильской полиции.
TagilCity.ru обратился за комментарием в пресс-службу администрации Нижнего Тагила. Редакция следит за развитием ситуации.