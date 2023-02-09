Двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами из детсада в Нижнем Тагиле

По словам отца пострадавшего ребенка, заведующая детским садом Ольга Бромберг в объяснении ситуации отказала. Она сообщила, что в течение 10 дней родителям предоставят акт проверки с результатами расследования. Однако мужчина отметил, что прошло уже более 10 дней, но до сих пор объяснений по данному происшествию нет.