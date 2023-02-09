Экипаж ППС спас девушку из «затруднительного положения» на дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Когда автомобиль остановился и не смог запуститься повторно, Евгения Г. нажала на «аварийку». Таким образом она оповестила остальных участников движения о поломке, а после стала ждать спасения.
Не прошло и 5 минут — мои спасители без лишних вопросов уже перестраивались из правого ряда и сдавали назад, чтобы прицепить меня на трос. Вежливо, тактично […] они взяли на себя все заботы — начиная от вкручивания крюка для троса, заканчивая парковкой меня у автосервиса, — рассказала Евгения Г. из Нижнего Тагила в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Тагильчанка говорит, что не успела спросить имена полицейских, но сняла госномер их автомобиля на видео. Женщина подметила, что правоохранители отказались от вознаграждения, которое она планировала им вручить, и сгладили негатив от случившейся ситуации своим поступком.