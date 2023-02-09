Экипаж ППС спас девушку из «затруднительного положения» на дороге в Нижнем Тагиле

Тагильчанка говорит, что не успела спросить имена полицейских, но сняла госномер их автомобиля на видео. Женщина подметила, что правоохранители отказались от вознаграждения, которое она планировала им вручить, и сгладили негатив от случившейся ситуации своим поступком.