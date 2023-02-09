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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Экипаж ППС спас девушку из «затруднительного положения» на дороге в Нижнем Тагиле

9 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI

Полицейские помогли девушке на сломанном авто в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила попала в ситуацию, которую назвала «затруднительной». Ее машина сломалась в левой полосе движения на пересечении улиц Газетная и Островского. На помощь пришел экипаж ППС, который при помощи троса отбуксировал сломавшееся транспортное средство к автосервису.

Когда автомобиль остановился и не смог запуститься повторно, Евгения Г. нажала на «аварийку». Таким образом она оповестила остальных участников движения о поломке, а после стала ждать спасения.

Не прошло и 5 минут — мои спасители без лишних вопросов уже перестраивались из правого ряда и сдавали назад, чтобы прицепить меня на трос. Вежливо, тактично […] они взяли на себя все заботы — начиная от вкручивания крюка для троса, заканчивая парковкой меня у автосервиса, — рассказала Евгения Г. из Нижнего Тагила в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
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Тагильчанка говорит, что не успела спросить имена полицейских, но сняла госномер их автомобиля на видео. Женщина подметила, что правоохранители отказались от вознаграждения, которое она планировала им вручить, и сгладили негатив от случившейся ситуации своим поступком.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ППС#Поломка#Автомобиль#Происшествия
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