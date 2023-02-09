Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске. Погибли 2 человека

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В зоне обрушения оказались 2 подъезда по 15 квартир. Более 50 человек вышли из жилых помещений или эвакуировались при помощи спасателей. Сотрудники МЧС обследуют завалы при помощи дронов, а также растаскивают оставшиеся от здания плиты.
Для пострадавших временно организовали пункт обогрева по улице Красный Проспект, 83. Сбор гуманитарной помощи проводится в школе № 85, которая находится неподалеку от места случившегося. Пострадавшим просят приносить постельное белье, еду и одежду.
Вблизи жилого дома временно ограничили движение транспорта. На место произошедшего прибыли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть. Все пострадавшие получат по 100 000 рублей в виде единовременной выплаты, сообщает Атас.инфо.