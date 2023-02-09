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Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске. Погибли 2 человека

9 февраля 2023, 06:59
Фото: Дмитрий Тростников

Два человека погибли из-за взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске

В пятиэтажном доме произошел взрыв газа, обрушился один подъезд. Инцидент случился в многоэтажке по улице Линейной, 39 в Новосибирске. На данный момент известно о 2 погибших и 7 пострадавших.

В зоне обрушения оказались 2 подъезда по 15 квартир. Более 50 человек вышли из жилых помещений или эвакуировались при помощи спасателей. Сотрудники МЧС обследуют завалы при помощи дронов, а также растаскивают оставшиеся от здания плиты.

Для пострадавших временно организовали пункт обогрева по улице Красный Проспект, 83. Сбор гуманитарной помощи проводится в школе № 85, которая находится неподалеку от места случившегося. Пострадавшим просят приносить постельное белье, еду и одежду.

Фото: Дмитрий Тростников
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Вблизи жилого дома временно ограничили движение транспорта. На место произошедшего прибыли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть. Все пострадавшие получат по 100 000 рублей в виде единовременной выплаты, сообщает Атас.инфо.

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