Газ взорвался в жилом доме в Новосибирске. Погибли 2 человека

В зоне обрушения оказались 2 подъезда по 15 квартир. Более 50 человек вышли из жилых помещений или эвакуировались при помощи спасателей. Сотрудники МЧС обследуют завалы при помощи дронов, а также растаскивают оставшиеся от здания плиты.