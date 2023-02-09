Машины, снег, отсутствие баков. Как в Нижнем Тагиле решают проблемы мусорных площадок

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Во дворе дома №31 на улице Гвардейская контейнерной площадки нет совсем. Вместо нее, как временная мера, установлены два бункера: один для групногабаритных отходов, другой — для обычного мусора. Ежедневно сюда приезжает мусоровоз с портальной загрузкой, то есть все отходы выгружаются непосредственно на месте. В результате более мелкие фракции мусора часто разлетаются вокруг, что не радует местных жителей и прибавляет работы дворникам.
Дом обслуживает УК «Тагилстрой», которая и должна обустроить контейнерную площадку, соответствующую санитарным нормам. Там заявляют, что для этого все готово — есть проект, выбрано место, и осталось лишь решить вопрос с поставкой баков. Новая площадка должна появится в этом году.
Похожая ситуация с необустроенной площадкой существует на улице Металлургов, 68. Здесь есть контейнеры, но их всего шесть вместо десяти, а также под баками отсутствует бетонное покрытие и нет ограждения. Во избежании переполнения контейнеров мусором региональный оператор по обращению с ТКО выставляет бункер. Однако, это тоже временное решение.
Полная реконструкция площадки и замена металлических баков на новые пройдет весной этого года, обещает УК «Городок», обслуживающая дом.
В некоторых случаях препятствием для мусоровозов становятся снежные валы, оставленные после расчистки дорог. Например, такой вал по периметру контейнерной площадки образовался на улице Вишневая у дома № 13 в ТОСе «Пограничный». Это место сбора ТКО организовало АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила. Компания-подрядчик, с которым у ОКЭ заключен договор на уборку площадки, уберет мешающий снег после заявки.
Еще одной проблемой для проезда мусоровозов являются припаркованные перед баками автомобили. Такая ситуация — частое явление возле дома №4 на улице Смелянского. В таких случаях водитель передает информацию в диспетчерскую службу, оттуда сведения поступают в управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу города. В этот же день водитель повторно заезжает на адрес, что вывезти мусор.
По всем ситуациям, влияющим на качество услуги обращения с ТКО региональный оператор, направляет уведомления собственникам земельных участков, на которых размещены места накопления. Ежедневно на контроле у службы качества компании находится до 150 мест накопления, где возникли те или иные проблемы. Таким образом за год при участии регионального оператора удалось найти решения по 1925 вопросам обращения с ТКО, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Компании „Рифей“».