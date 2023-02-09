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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Машины, снег, отсутствие баков. Как в Нижнем Тагиле решают проблемы мусорных площадок

9 февраля 2023, 11:03
Фото: TagilCity.ru
Каждый житель Нижнего Тагила хочет видеть в своем дворе ухоженную и красивую контейнерную площадку. Однако по факту многие из них далеки от идеала. Причины — недостаточное количество баков, мешающие автомобили и снежные валы. Как и кто решает проблемы мест сбора ТКО, выясняла редакция TagilCity.ru.

Во дворе дома №31 на улице Гвардейская контейнерной площадки нет совсем. Вместо нее, как временная мера, установлены два бункера: один для групногабаритных отходов, другой — для обычного мусора. Ежедневно сюда приезжает мусоровоз с портальной загрузкой, то есть все отходы выгружаются непосредственно на месте. В результате более мелкие фракции мусора часто разлетаются вокруг, что не радует местных жителей и прибавляет работы дворникам.                                                                                                                   

Бункеры на улице Гвардейская, 31Бункеры на улице Гвардейская, 31
Бункеры на улице Гвардейская, 31Бункеры на улице Гвардейская, 31
Бункеры на улице Гвардейская, 31
Фото: TagilCity.ru

Дом обслуживает УК «Тагилстрой», которая и должна обустроить контейнерную площадку, соответствующую санитарным нормам. Там заявляют, что для этого все готово — есть        проект, выбрано место, и осталось лишь решить вопрос с поставкой баков. Новая площадка должна появится в этом году.                                                                                                                           

Похожая ситуация с необустроенной площадкой существует на улице Металлургов, 68.  Здесь есть контейнеры, но их всего шесть вместо десяти, а также под баками отсутствует бетонное покрытие и нет ограждения. Во избежании переполнения контейнеров мусором региональный оператор по обращению с ТКО выставляет бункер. Однако, это тоже              временное решение.                                                                                                                                      

Контейнерная площадка на улице Металлургов, 68Контейнерная площадка на улице Металлургов, 68
Контейнерная площадка на улице Металлургов, 68
Фото: TagilCity.ru

Полная реконструкция площадки и замена металлических баков на новые пройдет весной этого года, обещает УК «Городок», обслуживающая дом.                                                                    

В некоторых случаях препятствием для мусоровозов становятся снежные валы,                  оставленные после расчистки дорог. Например, такой вал по периметру контейнерной площадки образовался на улице Вишневая у дома № 13 в ТОСе «Пограничный». Это место сбора ТКО организовало АО «Облкоммунэнерго» в рамках концессионного соглашения с администрацией Нижнего Тагила. Компания-подрядчик, с которым у ОКЭ заключен договор на уборку площадки, уберет мешающий снег после заявки.                                              

Снежные валы возле контейнерной площадки на улице Вишневая, 13Снежные валы возле контейнерной площадки на улице Вишневая, 13
Снежные валы возле контейнерной площадки на улице Вишневая, 13
Фото: TagilCity.ru

Еще одной проблемой для проезда мусоровозов являются припаркованные перед баками автомобили. Такая ситуация — частое явление возле дома №4 на улице Смелянского. В таких случаях водитель передает информацию в диспетчерскую службу, оттуда сведения поступают в управляющую компанию, в Единую диспетчерскую службу города. В этот же день водитель повторно заезжает на адрес, что вывезти мусор.                                                                                                                                                                         

Контейнерная площадка на улице Смелянского, 4Контейнерная площадка на улице Смелянского, 4
Контейнерная площадка на улице Смелянского, 4
Фото: TagilCity.ru
По всем ситуациям, влияющим на качество услуги обращения с ТКО региональный оператор, направляет уведомления собственникам земельных участков, на которых размещены места накопления. Ежедневно на контроле у службы качества компании находится до 150 мест накопления, где возникли те или иные проблемы. Таким образом за год при участии регионального оператора удалось найти решения по 1925 вопросам обращения с ТКО, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Компании „Рифей“».               
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#Анна Григорьева#Мусор#Площадка#Вывоз мусора#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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