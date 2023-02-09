Машины, снег, отсутствие баков. Как в Нижнем Тагиле решают проблемы мусорных площадок

Во дворе дома №31 на улице Гвардейская контейнерной площадки нет совсем. Вместо нее, как временная мера, установлены два бункера: один для групногабаритных отходов, другой — для обычного мусора. Ежедневно сюда приезжает мусоровоз с портальной загрузкой, то есть все отходы выгружаются непосредственно на месте. В результате более мелкие фракции мусора часто разлетаются вокруг, что не радует местных жителей и прибавляет работы дворникам.