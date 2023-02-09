Муж Снегурочки из Екатеринбурга оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Два екатеринбуржца — Зульфат Гафаров и Алиса Гафарова — опубликовали фотографию с плакатом с надписью против СВО. Муж Снегурочки (семья была в новогодних костюмах) получил штраф в размере 35 тысяч рублей. Ленинский районный суд в Екатеринбурге встал на сторону обвинителя.

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