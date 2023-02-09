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Муж Снегурочки из Екатеринбурга оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

9 февраля 2023, 03:31
Фото: 1MI
Два екатеринбуржца — Зульфат Гафаров и Алиса Гафарова — опубликовали фотографию с плакатом с надписью против СВО. Муж Снегурочки (семья была в новогодних костюмах) получил штраф в размере 35 тысяч рублей. Ленинский районный суд в Екатеринбурге встал на сторону обвинителя.

Судья вынес вердикт о том, что на снимке — случай, попадающий под действие статьи о дискредитации ВС РФ. На семейную пару завели протоколы по административной статье, сообщает Ура.ру.

Напомним, что Гафаровы привлекли внимание свердловских правоохранителей после того, как сделали фотографии в Академическом районе Екатеринбурга с дискредитирующими вооруженные силы надписями на плакате. Суд над женщиной — «Снегурочкой» — пройдет 28 февраля, так как заседание было перенесено.

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